Rueda avanza que exigirá a Feijóo, de ser investido, lo mismo que a Sánchez, para el que Galicia "no fue prioritaria"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha avanzado que exigirá a Alberto Núñez Feijóo, de ser investido presidente del Gobierno, las mismas reivindicaciones que a Pedro Sánchez, para cuyo Ejecutivo Galicia no ha sido "prioritaria".

Tras visitar este viernes una librería en Santiago de Compostela, Rueda ha comentado la conversación telefónica que ha mantenido con el presidente de los populares y candidato a la investidura, y que él mismo ha hecho pública en sus redes sociales.

Considera que, además de hablar con los grupos con representación en el Congreso, "también es muy bueno" que hable con los responsables autonómicos de todos los partidos. "El presidente del Gobierno tiene que ser votado en el Congreso, pero luego va a tener una relación directa y fluida con los responsables autonómicos; son muchas cosas que hacer en cooperación y colaboración", ha señalado.

Por ello, para ser "coherente y consecuente", ha explicado que le ha planteado las mismas reivindicaciones que al actual presidente, ahora en funciones, y que este "sigue sin atender". "Algunas incluso comprometidas en la entrevista que mantuve con él en Moncloa hace un año", ha puntualizado.

Entre lo solicitado, todo lo relacionado con los proyectos europeos vinculados a los Fondos Next Generation, "infraestructuras fundamentales para Galicia" como la finalización de las autovías, la Alta Velocidad, la reconstrucción del viaducto de O Castro (Lugo), el corredor atlántico o la conexión ferroviaria con Portugal.

También la financiación autonómica, "algo que hay que abordar", sobre todo ahora, "viendo las posibles cesiones que podría estar haciendo Pedro Sánchez". "Esas negociaciones que no sabemos pero que todo indica que para darle más a otros puede quitarnos a nosotros, y eso Galicia no lo puede permitir", ha afirmado.

Respecto a las infraestructuras, ha incidido en que la Administración autonómica no tiene información. "A veces las noticias no son las que te gustan, pero por menos te están informando. Pero aquí no informan. Y cuando no te informan es complicado dar una opinión", ha apuntado, añadiendo que estarán "muy atentos" para "reivindicar a lo que Galicia tiene derecho". "Hay situaciones en cuanto a infraestructuras que no son de recibo", ha concluido.