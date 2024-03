Rueda avanza un mandato que facilitará proyectos empresariales controlados frente al veto "sistemático" que "empobrece"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta es una "administración amigable" para la industria y en su nuevo mandato, el presidente en funciones, Alfonso Rueda, que volverá a ser investido tras revalidar la mayoría absoluta el 18F, ha prometido que las empresas que quieran invertir en Galicia seguirán teniendo las puertas abiertas, aunque con "estrictos controles" medioambientales y del cumplimiento de "todo tipo de normativa" en vigor.

No en vano, en medio de la polémica por los planes de Altri en la comunidad, Rueda ha defendido que la Xunta estará "a favor" de que las empresas que cumplan con los diversos controles se instalen en Galicia, al considerar que la postura de oposición "sistemática" ya de forma "inicial y sistemática" por "prejuicios" no conduce "a otra cosa más que empobrecerse".

En la presentación de la cuarta edición del 'Atlas galego da empresa comprometida', el presidente en funciones ha reivindicado que la Xunta es una administración "garantista" y ha advertido que apoyará a los inversores que impulsen proyectos que superen sus "estrictos controles". "Son oportunidades que hay que aprovechar y si no se aprovechan aquí, lo harán en otro lugar", ha manifestado.

A renglón seguido, ha advertido que él lo que no quiere es caer en el debate de "buscar culpables" a posteriori, por lo que se ha reafirmado: "Seremos estrictos en los controles y lo que no pueda ser no será, pero lo que sí pueda ser, será".

DEFIENDE LA COOPERACIÓN PÚBLICO PRIVADA

En su intervención, Rueda ha defendido que las empresas son "las que hacen que todo funcione" y ha argumentado que, en consecuencia, el papel de las administraciones debe ser "crear condiciones" para que todo "sea favorable" --con los correspondientes controles-- e intentar "ir de la mano".

Así, tras recordar pasos de la Xunta como el impulso de una sociedad público-privada para explotar los recursos energéticos con reinversión en el entorno, ha advertido que hay que tener "una ideología muy radical" para "no ver" que esta vía de colaboración es "positiva".

De este modo, ha garantizado que el Ejecutivo autonómico seguirá apostando por la "confianza" y ha enfatizado la "base familiar" que mantiene, pese a buscar fórmulas para impulsar el crecimiento, la industria gallega.