Rueda avanza que el nuevo plan de financiación de las universidades contará con el presupuesto más alto de la historia

Imagen del acto de esta mañana. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado este martes que el nuevo plan de financiación de las universidades públicas gallegas 2028-2032 contará con el presupuesto más alto de la historia.

Así lo ha dicho durante su intervención en el acto de apertura del curso académico 2026-2027, que los tres centros de la Comunidad han celebrado conjuntamente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidade de Vigo (UVigo).

El evento comenzó pasadas las 12.00 horas con una clase magistral del catedrático José Cidrás sobre energía eléctrica, mercado eléctrico y sociedad. Tras él, la rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, tomó la palabra.

Ella ha puesto voz a las preocupaciones de las universidades gallegas, centrándose principalmente en el absentismo del alumnado, en el desajuste entre la oferta y la demanda de plazas en las titulaciones y en la financiación.

Al respecto, ha insistido en la importancia de atender a la demanda de plazas de ciertas titulaciones para evitar la pérdida de talento o el éxodo hacia otras instituciones privadas, solicitando una financiación "suficiente, estable y ambiciosa" para invertir en el talento y en la capacidad de innovación de las universidades y en el futuro de Galicia.

La rectora ha apostado por revitalización de los campus y por una comunidad "en la que se aprende a pensar, a argumentar, a escuchar y a convivir".

"PASO FIRME"

Por su parte, Alfonso Rueda ha asegurado que el sistema universitario de Galicia "avanza con paso firme". "El futuro de Galicia pasa, en gran parte, por el futuro y el éxito de sus universidades", ha apostillado en su intervención.

Acompañado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, el presidente autonómico ha insistido en que Galicia fue pionera a la hora de dotar los campus de un plan de financiación plurianual que permite "tener previsiones, certidumbre y seguridad" de los recursos que van a disponer y mejorar su gestión". "El próximo plan será el séptimo de Galicia y aún hay comunidades que no tienen el primero", ha destacado.

Él ha explicado que el plan actual moviliza más de 3.200 millones de euros, lo que implica una inversión diaria de cerca de 1,5 millones en las tres universidades. Todo ello incluso manteniendo la primera matrícula gratuita para los alumnos que aprueben.

Ante los retos del nuevo curso académico, Rueda ha subrayado la necesidad de colaboración entre la Administración y las entidades académicas. "Si seguimos con este sistema de colaboración, diálogo y acuerdos, primero entre las propias universidades y después con la Xunta, tendremos los frutos que esperamos", ha sentenciado.