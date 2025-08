Rueda avisa a Sánchez de que el frente de comunidades por financiación "ya está montado": "No hay que ir a un notario"

Considera "urgentísimas" unas elecciones porque "a España se le agota el tiempo", pero no ve "sentido" en dar a Puigdemont una foto con Feijóo

Defiende, ante la "surrealista" situación de García Ortiz, modificar la ley para que haya un cese automático de un fiscal general procesado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, ve innecesario dar un barniz más formal a un acuerdo entre autonomías para defender principios compartidos en financiación y sostiene que el "frente común" de comunidades, más fortalecido incluso ante el cupo catalán, "ya está montado". De hecho, argumenta que "no hay que ir a un notario", sino que basta con escuchar a varios presidentes de distintos colores políticos.

"¿Qué más frente común que todas las comunidades, desde luego las del PP y muchas que no son del PP, que son del PSOE, el partido que gobierna, diciendo lo mismo, que esto es un disparate y que va a servir para empobrecernos a todos menos a las comunidades que sostienen al Gobierno. El frente común ya está montado, no hay que ir a un notario para montar ese frente común, ni al registro de la propiedad, ni nada", ha sentenciado, en una entrevista concedida a Europa Press.

En ella, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le dijese en La Moncloa que "casi no valía la pena intentar" reformar el modelo de financiación porque "era muy difícil ponernos de acuerdo". Enfrente, le ha recordado la 'Declaración de Santiago', con unos principios comunes, suscrita en 2021, aún bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo, por Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria.

"¿Qué mejor punto de partida? ¿Yo creo que ha habido negociaciones que se han cerrado con un punto de partida mucho más débil", ha defendido, al tiempo que ha incidido en que esa declaración se firmó "cuando aún no había la amenaza" del cupo catalán, por lo que ahora ve su "vigencia" multiplicada "por diez" y más razones ir a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Dicho esto, Rueda afirma que no tendría "ningún problema" en "reactualizar" este acuerdo si se considera "que hace falta". Pero también sostiene que, si el hecho de querer "reactualizarlo y llevarlo a un aspecto formal" va a servir para "tensionar y decir que ya no está vigente", es partidario de "dejarlo así". "Todo el mundo tiene claro que seguimos pensando lo mismo", ha sentenciado.

En este sentido, ha reiterado su convicción de que habría acuerdo si se sienta a las comunidades. "Claro que discutiríamos con Andalucía, que tiene otros criterios, pero al final nos pondríamos de acuerdo porque no nos queda otro remedio. Pero no podemos ponernos de acuerdo si nadie nos llama para intentarlo", ha lamentado.

CONDONACIÓN DE LA DEUDA: CON OTRAS MEDIDAS, "NINGÚN PROBLEMA"

Sobre el punto concreto de la condonación de la deuda, Rueda se ha reafirmado en que, como propuesta "aislada", no le ve "ninguna ventaja", y reitera que es "un mal negocio aceptar dejar de pagar 35 millones al año" para no poder "discutir 500 millones", que es lo que "pediría" si se le "llama" en el marco de una reforma de la financiación.

Como otras veces en sede parlamentaria o en múltiples intervenciones, Rueda ha insistido en que él "firmaría" la condonación "ahora mismo", si "como dice el PSdeG, Galicia fuese a tener 2.000 millones para poder gastar en sanidad, servicios sociales o dependencia". "Pero eso no es verdad", ha advertido.

Sin embargo, en la entrevista concedida a Europa Press, ha puntualizado que él no se opone como tal a la condonación de la deuda, sino a que se plantee como medida única. Y ha abierto la puerta a aceptarla llegado el caso y con condiciones: "No le veo ninguna ventaja como propuesta aislada. Si va con otras, ningún problema".

"Si va acompañada de lo que realmente le interesa a Galicia, yo no me voy a oponer", ha reconocido, antes de precisar que la condición sería, por ejemplo, que el Gobierno se comprometiese "en un plazo razonable" a ir también al debate de la financiación y "cerrarla". Pero para Rueda, la quita sola "no tiene ningún sentido". Considera que es "una urgencia" para Cataluña, "ahogada por los intereses" y en busca de que "se los paguen entre todos los españoles".

LAS ELECCIONES GENERALES, "URGENTÍSIMAS"

En otro orden de asuntos, preguntado sobre si cree que a Feijóo le corre prisa una convocatoria electoral por su propia situación interna en el PP, Rueda ha sido contundente: "Para mí las elecciones son urgentísimas. No es que se le agote el tiempo a Feijóo, se le agota el tiempo a Galicia y a España".

"No veo otro camino en España que unas elecciones", ha esgrimido, antes de incidir en los casos de "corrupción" que afectan al Gobierno central y a su presidente, además de afear: En los ministerios "no hay nadie con quien hablar prácticamente".

Pese a lo "urgente" que ve dar un portazo a este mandato, ha afirmado que "no tendría ningún sentido" que Feijóo se reuniese con Carles Puigdemont para explorar la posibilidad de un cambio y que este "le vuelva a poner las mismas condiciones" que eran "inaceptables" al arranque del mandato. Así, ha rechazado responder al "gesto" que, "sin ninguna garantía", pide el expresidente catalán y líder de Junts.

SITUACIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Ante lo que ha definido como "una surreal situación" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha mostrado "claramente" a favor de modificar la ley para que el procesamiento de una persona que ocupe este cargo implique su cese automático.

"Es que yo creo que es una anomalía, que cuando se hizo esa ley no se preveía una situación tan surrealista como que un fiscal general se vaya a sentar en el banquillo y que el fiscal encargado de acusarle sea su subordinado. Es un disparate", ha advertido el presidente.

Sobre si sería partidario de que los políticos entregasen sus títulos compulsados al acceder a un cargo, Rueda ha lamentado los últimos casos que han trascendido de falsear currículos porque contribuyen "al descrédito de la clase política". Pero ha manifestado su deseo de que, aunque "a grandes males, grandes remedios", en este caso "el mal no fuese tan grande como para tener que tomar este tipo de decisiones". "Lanzaríamos un mensaje de presunción de desconfianza", ha advertido.

"INMIGRACIÓN ORDENADA"

En la entrevista, sobre si considera que hay mayor inseguridad en Galicia a causa de la inmigración, se ha reafirmado en que él lo que defiende es "una inmigración ordenada" y ha recordado que la Xunta ha pedido el traspaso de las competencias para poder gestionar las autorizaciones iniciales de trabajo de las personas extranjeras y está pendiente de respuesta del Gobierno estatal.

Admite que la vinculada con la inmigración "no es el único tipo de delincuencia que se está produciendo", pero ha esgrimido que él tampoco dirá que hay "cero problemas". "Hemos visto algunos casos, con todas la reservas de las investigaciones y las decisiones judiciales que nos alarman bastante. ¿Quiere decir esto que es el único tipo de delincuencia que se está produciendo? No. Ahora, que también podemos tener delincuencia con este origen, pues sí", ha argumentado.

En cuanto al futuro político del presidente valenciano, Carlos Mazón, tras la DANA, y si él hubiese dimitido, ha respondido que su compañero en el PP "lo ha empeñado todo en una cosa muy complicada, que es la reconstrucción efectiva". "Hay que darle toda la confianza en eso y ya veremos. Por lo menos, darle una oportunidad. La ha pedido, la tiene y espero que la aproveche", ha aseverado.

Finalmente, pese a la sombra del 'caso Montoro', ha defendido la reciente foto de Feijóo con los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. "Envió el mensaje de no renegar, con sus luces y sus sombras, del pasado de este partido. Y creo que hubo mucho más de lo primero con esos dos presidentes", ha zanjado.