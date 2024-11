Rueda, en un caso similar a Mazón: sería "diligente", admitiría "errores" y "tomaría decisiones" según la gravedad

El presidente gallego avala la postura del PP de bloquear la elección de Ribera en la UE por la "falta de explicaciones" en la gestión de la DANA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dicho este lunes que, si él se viera en una situación como la de su homólogo en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y tuviese que gestionar la DANA, lo haría con "máxima diligencia", "reconocería" sus errores "si hubiera" y, "dependiendo de su gravedad, tomaría decisiones".

Así ha respondido el mandatario gallego al ser preguntado, en su comparecencia posterior a la reunión semanal de su gobierno, sobre si él dimitiría en caso de que se diese a conocer que, ese día, estaba en una comida en lugar de en el centro de mando de la emergencia, como fue el caso de Mazón.

"Ojalá, no solo desde el punto de vista personal, que también, sino por lo que afectaría a Galicia, no me tenga que ver en ningún caso de esos. Intentaría aplicar la máxima diligencia. Si hubiese errores, los reconocería y, dependiendo de su gravedad, tomaría decisiones", ha replicado Rueda.

No en vano, en su respuesta también ha destacado el informe abordado este lunes en la reunión del Consello de la Xunta sobre las próximas medidas a poner en marcha en Galicia para evitar las inundaciones: "Nos tomamos muy en serio la prevención".

"DESDE LUEGO" QUE HUBO "ERRORES"

En todo caso, Alfonso Rueda ha valorado que, en su comparecencia el pasado viernes en las Cortes Valencianas, Mazón "admitió errores", porque "desde luego que los hubo", pero "los explicó".

En el lado opuesto ha situado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, porque su comparecencia se va a producir "mucho tiempo después" --será el miércoles de la próxima semana, 27 de noviembre-- y porque "no hubo nadie" del Ejecutivo estatal que "admitiese un solo error". "Y los hay, y evidentísimos", ha recalcado Rueda.

En este contexto, el presidente gallego ha destacado que "el primer paso" es "admitir errores" y "luego lo que hizo Mazón", que fue "asumir el reto de liderar la reconstrucción". "No es un reto menor, veremos si es capaz de hacerlo. Admitidos sus errores sobre la DANA, ahora lo que tiene que hacer es centrarse intensamente en la reconstrucción", ha recalcado.

EL PP EUROPEO, "COHERENTE" CON RIBERA

Rueda también se ha pronunciado sobre las discrepancias entre la presidenta de la Comisión Europea y candidata a revalidar, Ursula von der Leyen, y el líder del PP europeo, Manfred Weber, al respecto de la elección de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como vicepresidenta del nuevo ejecutivo comunitario, algo que requiere del voto a favor de los populares en la Eurocámara.

El titular de la Xunta considera que la postura de su partido "es coherente" al intentar evitar el nombramiento de Ribera. "La falta de explicaciones (sobre la gestión de la DANA) por parte del Gobierno central te invalida bastante para un cargo mucho más superior que, además, le estaba ocupando mucho más tiempo que ser ministra, a la vista está", ha dicho.

En este sentido, Rueda avala que Europa se debe "gobernar con los mejores" y, ante la disyuntiva de si concuerda con Von der Leyen o con Weber, quiere pensar que "los dos", que son "buenos políticos", coinciden en esta premisa.

"Son del mismo partido, hasta ese punto no creo que haya fricciones", ha añadido, antes de desear que "se pongan de acuerdo".