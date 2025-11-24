Rueda censura "el mensaje" del Gobierno "de que no se puede confiar en la justicia" tras la condena al fiscal

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez "mande el mensaje" de que "no se puede confiar en la justicia" tras la condena al fiscal general Álvaro García Ortiz al asegurar que es algo "peligrosísimo" que está "bordeando muy peligrosamente las reglas de la democracia y la separación de poderes".

Preguntado por la renuncia del fiscal conocida este lunes tras el fallo del Tribunal Supremo (TS) que le condena por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-, Rueda ha sostenido que García Ortiz "renuncia porque ya no queda más remedio".

"Tiene una condena que lo inhabilita, por lo tanto, renuncia después de un juicio y una sentencia condenatoria", ha afirmado Rueda, que ha asegurado que "otra cosa sería si lo hubiese hecho cuando fue la imputación o cuando se sentó en el banquillo". "Por tanto, eso ya resta muchísimo merito, si es que tiene alguno, a esta decisión", ha subrayado.

Dicho esto, Rueda ha criticado que se hable de "golpismo judicial" o de que los jueces "están haciendo sentencias políticas" y ha cuestionado si estas personas estarían afirmando si el fallo hubiese sido "absolutorio".

El presidente de la Xunta ha sostenido que "si no gusta una sentencia" lo que hay que hacer es "recurrirla", pero ha rechazado entrar en "descalificaciones absolutamente personales" y "valoraciones políticas".

"Las mismas personas que les parecería perfecto si la sentencia dijese lo que les gusta, creo que se califican ellos mismos", ha sostenido para criticar que esto lo esté "haciendo todo un gobierno, lanzando el mensaje de que no se puede confiar en absoluto en la justicia".

Para Rueda esto se trata de algo "peligrosísimo" que está "bordeando muy peligrosamente las reglas de la democracia y la separación de poderes".