Rueda se compromete a no impulsar "rupturas, bloqueos ni giros bruscos" y defiende la vigencia del Estatuto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta en funciones y candidato del PP a la investidura, Alfonso Rueda, ha defendido que su gestión evitará las "rupturas, bloqueos ni giros bruscos" y actuará con el Estatuto de Autonomía como guía, al entender que es "marco suficiciente para hacer tantas cosas".

En los primeros instantes de su discurso de investidura, Rueda ha incidido que ese será el camino de su gobierno porque fue el modelo del "sentidiño" refrendado en las urnas el pasado 18 de febrero.

"Galicia eligió en las urnas y no en las redes. No hicieron falta likes ni retuits", ha aseverado el líder de los populares gallegos, que ha señalado que los gallegos "no esperen" de él que "levante muros" entre los ciudadanos "ni con la nación" de la que Galicia forma parte.

Así, ha reivindicado la "moderación" porque, a su juicio, "no revela indecisión, sino todo lo contrario". "Escuchar a quien piensa distitno es una muestra siempre de fortaleza y nunca de debilidad", ha apostillado.