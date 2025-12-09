Rueda considera "secundaria" la autorización ambiental a Altri tras la negativa de financiamiento estatal

O titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, acompañado pola conselleira de Medio Rural, María José Gómez, na rolda de prensa posterior á reunión do Consello da Xunta. - XUNTA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para el proyecto que la multinacional lusa Altri quiere instalar en la localidad lucense de Palas de Rei es "secundaria" tras el rechazo del Gobierno a otorgar fondos europeos al proyecto y al quedarse fuera de la planificación eléctrica.

Cuestionado en rueda de prensa tras el Consello de la Xunta este martes sobre este trámite ambiental, Rueda ha afirmado que la Administración autonómica sigue respecto a "cualquier proyecto" una tramitación "ajustada a la normativa".

En este sentido, ha recordado que desde que se otorgó la primera evaluación ambiental --la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)-- ocurrieron "muchas cosas", entre ellas, ha mencionado que el Gobierno central, "por boca del representante del PSOE en Galicia", anunció que no iba a tener financiamiento europeo y que se quedaba fuera de la planificación eléctrica. "Y de paso", ha añadido, "toda la provincia de Lugo; otro de los grandes logros sobre la promoción de industria en Galicia que tiene el Gobierno central".

Por todo ello, en un contexto de "negación de financiamiento" frente a otros proyectos en España que "no tienen ningún trámite ambiental culminado y ya se les anunciaron grandes subvenciones", la autorización ambiental es "incluso secundaria viendo lo que está por delante".

En todo caso, ha destacado que el Gobierno gallego seguirá "cumpliendo cuando proceda" con toda la tramitación ambiental del proyecto que sea "necesaria" siempre y cuando, ha apuntado, "la empresa siga teniendo interés en que el proyecto vaya adelante".

"Es una decisión empresarial que frente a todas estas dificultades tendrá que decidir lo que toque en consecuencia y después, si procede, serán los siguientes trámites administrativos", ha aseverado.