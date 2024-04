Rueda, contra la "demonización" de empresarios católicos: "Me niego a que toda propuesta deba ser puesta en remojo"

Garamendi, en un encuentro en Santiago con 200 empresarios católicos: "Somos los que estamos sufriendo muchas críticas que no nos merecemos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha abierto un encuentro de empresarios católicos con un alegato en contra de la "demonización" de la clase empresarial. "Se niega mi gobierno, me niego yo como presidente, a pensar que toda propuesta que viene del lado empresarial debe ser puesta en remojo, bajo observación porque es sospechosa de no ser buena porque busca el beneficio de unos y, por lo tanto, el perjuicio de otros", ha sentenciado.

Así lo ha expuesto su intervención en Santiago en el II Encontro de Empresarios, en donde ha estado acompañado por el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi; el nuncio del papa, Bernardito Auza; el responsable de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello; y el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto.

"Me comprometo a defender a la clase empresarial en general en Galicia", afirma Rueda. "Desde las grandes empresas, que siempre son para algunos las más sospechosas, hasta al autónomo que levanta todos los días la persiana", agrega.

"Vamos a poder hacer grandes cosas durante los próximos cuatro años", ha dicho Rueda a unos 200 empresarios católicos presentes en este acto en la hospedería de San Martiño Pinario. "Ustedes hacen las cosas con compromiso", asevera.

También ha valorado que las "colaboraciones publico-privadas, de las que todo el mundo habla, pero muy poca gente demuestra, tienen que basarse en la confianza", pues la "otra parte no está buscando su interés, que es legitimo, está buscando el interés general".

"NUNCA VAMOS A DECIR QUE NO POR SISTEMA"

Así, Rueda ha expuesto que durante el debate de investidura de esta semana en el Parlamento se han abordado temas como la "agilización económica", al tiempo que se ha comprometido a "trabajar codo con codo" con los empresarios.

De hecho, ha dicho alegrarse de que este haya sido su primer acto después de su investidura del pasado jueves, pues defiende el papel de los "empresarios comprometidos". Por ello, celebra esta iniciativa del arzobispo.

El titular del Gobierno gallego ha puesto en valor cuestiones como la "estabilidad" y el 'sentidiño' de su ejecutivo, que "en gran parte es gracias a ustedes".

"Nunca vamos a decir que no por sistema y de entrada a proyectos que se nos presente. Creo realmente en la buena fe de la gente que arriesga su patrimonio, su dinero y el de su familia por seguir prosperando", incide. "No nos vamos a negar de raíz, no vamos a pensar que todo mal hecho y que hay ponerlo bajo sospecha, ni pensar que en la administración tenemos la verdad absoluta y demostrar ustedes a nosotros que estamos equivocados, para nada".

"Tenemos una clase empresarial, desde los más grandes a los más humildes, habrá excepciones como en la clase política, de la que sentirnos orgullosos; lo digo aquí, que es un poco más fácil, y lo digo en otros sitios en donde no gusta tanto", resalta. "Mientras ustedes tengan compromiso, va a ser todo mucho más fácil", ha concluido.

"CRÍTICAS QUE NO NOS MERECEMOS"

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha ensalzado a los empresarios como "motor del bienestar social". "Somos los que estamos sufriendo muchas críticas que creo que sinceramente no nos merecemos", ha lamentado.

Asegura que sin la contribución de los empresarios "no sería posible la modernización de España", a los que agradece su labor. Incide en los "pilares" ética y bien común de este encuentro, "no solo de visión cristiana", sino con un "enfoque humanista".

En esta línea, Garamendi ha reivindicado el trabajo que desarrollan los empresarios en España, "los principales responsables" del crecimiento económico y riqueza.

EN NOMBRE DEL PAPA

Por su parte, el nuncio del papa, Bernardito Auza, ha agradecido "en nombre del santo padre" esta iniciativa, en una comparecencia en la que ha disertado sobre la ética y la inteligencia artificial.

Recuerda Auza que el papa se ha mostrado "favorable" a la inteligencia artificial, "condicionado a una verdadera humanización", con respeto a la "dignidad humana".

Mientras, el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, ha subrayado la importancia de los valores que propone este encuentro: "ética", "sostenibilidad" y "bien común".

Agradece la labor de los empresarios de "cohesión social", como "motor de la sociedad" a través del empleo. Y es que "todas las vidas tienen derecho a la dignidad", por lo que "no es hablar de balance y beneficios", sino de valores como la familia.

Asimismo, Luis Argüello ha hecho una reivindicación de la palabra "alianza". "Lo que fundamenta una propuesta ética es descubrir que estamos vinculados", indica. El responsable de la Conferencia Episcopal ha mostrado su "singular preocupación por aquellos que en la mesa común no tienen sitio".

INDISPOSICIÓN

Durante la apertura de esta jornada se ha producido la indisposición de uno los presentes, que ha tenido que ser evacuado en silla de ruedas de la sala en la que se celebraba el acto en San Martiño Pinario.

El propio presidente de la patronal ha decidido interrumpir su discurso durante unos segundos para que pudiesen sacar al hombre afectado.