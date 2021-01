Rueda cree que "algún dirigente" quiere que "su firma" vaya en las ayudas a la hostelería: "No tiene otra explicación"

Fotos Xunta / Vicepresidencia / Resposta No Pleno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, cree que la falta de acuerdo para la concreción de un plan de ayudas para el sector de la hostelería y el truismo entre los tres niveles administrativos gallegos (Xunta, diputaciones y ayuntamientos) se debe a fines "partidistas".

En una entrevista este domingo en la Cadena Ser, el número dos de la Xunta y responsable del área de Turismo ha afeado la actitud de "algún dirigente municipal" que, a su juicio, pone trabas a alcanzar un acuerdo porque quiere que "su firma" figure "en las ayudas".

"No tiene otra explicación", ha dicho Alfonso Rueda, que ha demandado que "todas" las administraciones deben poner "todo lo que tengan a su disposición" y aparquen "cálculos que tienen mucho de políticos y cuando los hosteleros los escuchan seguro que les chirría bastante".

En este sentido, ha reivindicado que la Administración autonómica ha de ser quien canalice las ayuda porque, dice, además de aportar "la práctica totalidad del dinero" y haber "acreditado su eficacia", es "lo que demanda" el sector durante las reuniones.

En cuanto al importe del plan, Rueda ha defendido que el camino es unir las aportaciones de Xunta, diputaciones y ayuntamientos para dar mayor cobertura a empresarios y autónomos.

"No va a ser suficiente pongamos lo que pongamos", ha apostillado tras criticar a las diputaciones de Lugo y Pontevedra por, según Rueda, no haber puesto "ni un solo euro en ayudas directas" hasta el momento.

NAVIDAD Y XACOBEO

"Aquí se restringió la movilidad. Lo que dicía el Gobierno a las comunidades autónomas era que la movilidad fuese total durante toda la Navidad. Nuestras medidas fueron avaladas por el comité clínico", ha respondido Rueda sobre la flexibilización de las restricciones durante las fiestas navideñas que acarrearon el empeoramiento de los datos epidemiológicos una vez concluidas.

Sobre el Xacobeo, el responsable del área de Turismo en el Ejecutivo gallego cree que "despegará" una vez lo permita la pandemia y que, además, el hecho de que se prolongue hasta 2022 tendrá un efecto de "revulsivo" para la economía gallega.

ALCALDESA DE BOIMORTO

Para Rueda, las explicaciones ofrecidas por la alcaldesa de Boimorto, María Jesús Novo, --suspendida cautelarmente por el PP-- sobre su polémica vacunación no son convincentes y, si se demuestra que no tenía derecho a la dosis, "no se puede admitir".