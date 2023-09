Rueda cree que hay cuestiones "muchísimo más prioritarias" en la investidura que el uso de lenguas cooficiales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado este jueves que hay cuestiones "muchísimo más prioritarias" de cara al debate de la sesión de investidura que el uso de las lenguas cooficiales.

Preguntado por las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a "un congreso con pinganillos", Rueda ha sostenido que el expresidente de la Xunta "va a ser el protagonista indiscutible de la investidura" que se celebrará a finales de mes, por lo que "tiene todo el derecho a hacer planteamientos sobre su desarrollo". "E hizo un planteamiento de que podía ser analógico. No va a haber ninguna dificultad de entendimiento si se utiliza el idioma común", ha dicho Rueda.

El presidente de la Xunta, que ha dicho que él ve "conveniente" que en el Senado se pueda hablar en gallego, se ha mostrado convencido de que "si se preguntase en Galicia en la calle si esta es la preocupación principal de los ciudadanos" sobre la sesión de investidura y lo que va a pasar con el Gobierno de España este asunto "no lo sería ni mucho menos".

"Respecto a la investidura hay asuntos muchísimo más prioritarios respecto de lo que estamos viendo y que nos tienen a todos que preocupar", ha afirmado el máximo mandatario autonómico, que ha aprovechado para denunciar la "parálisis" del Gobierno central en lo referido a las tramitaciones que debe seguir haciendo y que "nadie hace".

"No hay nadie al otro lado del aparato", ha insistido para censurar también "las propuestas que el señor Puigdemont está haciendo" y los "requisitos que está pidiendo". "Me preocupa cada vez ya no solo lo que estamos sabiendo, sino lo que no estamos sabiendo", ha afirmado Reuda, que se ha referido a las aportaciones económicas que el líder de Junts reclama para sostener que este asunto le preocupa "muchísimo más" que "el idioma que se pueda hablar en la investidura".