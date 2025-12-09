Rueda cree que la sentencia contra García Ortiz "acredita la utilización partidista" de Fiscalía

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que la sentencia contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "acredita la utilización partidista" de un órgano "tan importante" como Fiscalía General del Estado.

A preguntas de los medios este martes tras el Consello de la Xunta, el titular del Gobierno gallego ha aseverado que eso es "lo que se condena", lamentando que el Gobierno se dedicase a "intentar desacreditar, simplemente porque todavía no se conocía el contenido de la sentencia", a los componentes del tribunal.

Ahora, ha subrayado, la sentencia pone "negro sobre blanco" que "no cabe ninguna duda de la utilización partidista de las instituciones". "Lo malo es que por desgracia no es la única por parte de este Gobierno", ha criticado.