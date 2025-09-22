Rueda critica que Besteiro anuncie el no a la subestación de Altri y pide "buenas noticias" para otros proyectos

Remarca que la Xunta determinó la viabilidad ambiental del proyecto de Palas de Rei y que ahora debe decidir la empresa qué hace

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha censurado que sea el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a quien se ha referido como "un diputado del tercer partido del Parlamento de Galicia", quien avance que el Gobierno central denegará la subestación eléctrica de Altri que demandaba para su proyecto en Palas de Rei (Lugo), así como la conexión eléctrica necesaria para su funcionamiento.

"Esto es una muestra a las claras de qué va todo esto", ha apuntado Rueda, después de que el líder del PSdeG anticipase en esta jornada que Altri se quedará fuera de la planificación eléctrica 2025-2030, muy crítico con que sea "un diputado del tercer partido del Parlamento de Galicia, un diputado de la oposición" el que comunica la decisión, antes de que la Xunta sea notificada formalmente por el Gobierno.

Rueda ha incidido en que la coyuntura evidencia que lo que decían quienes afirmaban que las decisiones "se basarían en criterios técnicos" eran "mentira" y ha censurado también las formas para la comunicación, para recalcar que el Gobierno no se "atreve" a actuar de este modo "en otras comunidades autónomas".

Dicho esto, y a la espera del encuentro de representantes de la Xunta con el Ministerio en la próxima jornada, ha manifestado que desearía que de esa cita en Madrid salgan "buenas noticias" para otros proyectos en la comunidad.

De hecho, ha manifestado que igual que "un diputado de la oposición" revela la exclusión de Altri de la planificación eléctrica, desearía que este, en referencia a Besteiro, utilizase "esa misma influencia" para que "otros muchos proyectos que son muy importantes y que están pendientes" de la misma cuestión reciban "buenas noticias".

"LO QUE HAGA ALTRI ES UNA DECISIÓN EMPRESARIAL"

Más allá, ha apuntado que, tras conocer esta información, "lo que haga Altri en concreto es una decisión empresarial" que tendrá que adoptar la compañía. Ha recordado que la Xunta autorizó la viabilidad ambiental, pero "a partir de ahí el resto de viabilidades" las tendrá que analizar la propia empresa.

"Está claro que no se lo están poniendo fácil y que hay confusión entre lo que deberían ser criterios técnicos y objetivos, y la política, y el anuncio del diputado socialista lo acredita perfectamente", ha zanjado.