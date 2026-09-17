Rueda da por buenas las explicaciones de González sobre la bodega familiar y defiende la "legalidad" de las ayudas

NIGRÁN (PONTEVEDRA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado este jueves que da por "buenas" las explicaciones del conselleiro de Emprego, José González, sobre la sanción impuesta a la bodega de su familia por la situación irregular de dos trabajadores extranjeros, y también ha defendido la "legalidad" de las ayudas otorgadas por la administración autonómica a ésta y al resto de empresas.

En declaraciones a los medios tras participar en el acto de inauguración del Spain Technical Center de Borgwarner, en el parque empresarial Porto do Molle de Nigrán (Pontevedra), Alfonso Rueda ha subrayado que "cuando ocurren este tipo de situaciones, siempre se pide que se den explicaciones".

"Y yo entiendo que es lógico. Y esas explicaciones se dieron. Por tanto, ahí están", ha señalado Rueda, que ha afeado a los grupos de la oposición que, tras exigir esas explicaciones, ahora "les siguen sin valer", y prefieren "seguir haciendo ruido".

Según Rueda, la polémica en torno a lo ocurrido en la empresa de la familia del conselleiro de Emprego "era un tema que había que explicar", pero ha insistido en que "las explicaciones fueron dadas". "Y, por supuesto, las doy por buenas", ha zanjado.

Con respecto a las ayudas recibidas por la bodega y otorgadas por la Consellería do Medio Rural después de que la empresa ya hubiera sido sancionada por Inspección de Trabajo, que suman más de 760.000 euros (según ha avanzado Nós Diario), el presidente de la Xunta ha garantizado que "todas las ayudas de la Xunta de Galicia se dan cumpliendo la legalidad".

"Por lo tanto, si a esta empresa, como otras muchas, le correspondía, pues bien dadas estarán, y cuando no corresponden, no se otorgan. Si están otorgadas es porque procedía", ha aseverado Alfonso Rueda.