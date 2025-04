Rueda defiende la "Galicia del sí" frente a "los del no": "La Galicia que quiere menos crispación y más consenso"

Lamenta, con el trasfondo de Altri, que el Gobierno "haga caso" a Besteiro solo "en las cosas que a Galicia no le convienen"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado la "Galicia del sí" frente a la oposición, BNG y PSdeG, a los ha englobado en "los del no", cuya "negativa" a proyectos como el de Altri, antes de garantizar que, mientras siga al frente del Ejecutivo autonómico, él seguirá "aprobando presupuestos y gobernando".

En una réplica en la que no ha ahorrado en críticas, Rueda ha advertido a sus rivales políticos que "los gallegos son mucho más listos de lo que ustedes piensan". "Ya no le cuela a la gente que todas las industrias sean bombas, que todas las infraestructuras importantes sean navajadas a la tierra o que las decisiones de gasto público sean recortes", ha avisado.

Tras recordar que la ciudadanía "no quiso repetir" la experiencia del bipartito que dirigió Galicia entre 2005 y 2009, Rueda ha reivindicado la "Galicia del sí": porque "los gallegos los escuchan decir a ustedes no por sistema y dicen que sí".

"Estamos en la Galicia del sí, la que quiere la gente. La gente quiere trabajar y que los gobiernos, gobiernen y sean eficaces. La Galicia del sí quiere menos dogmas y más puestos de trabajo; menos pancartas y más carteles de obras; menos protestas y más propuestas; menos crispación y más consenso en las cosas fundamentales", ha aseverado.

"Quiere superarse, no separarse todo el día intentando tender muros para separarnos entre todos. La Galicia del sí no quiere ser una Galicia fracturada y dividida, sino todo lo contrario, quiere ser una Galicia unida, que eso es la Galicia Calidade", ha añadido, antes de mostrarse convencido de que, si sus rivales "siguen diciendo no", estarán condenados a "perpetuarse en la oposición".

A Pontón, en concreto, le ha advertido que los nacionalistas "no entienden nada" y ha ejemplificado con su rechazo expresado a proyectos como el de Altri, pese al aval ambiental de la Xunta.

Al tiempo, sobre la celebración de su primer año de investidura, criticada por BNG y PSdeG, el presidente ha defendido que las personas beneficiarias de medidas de la Xunta que acudieron fueron "libremente". "Hicimos un acto para que los gallegos supiesen que cumplimos con sus impuestos. Mucho les fastidió", ha esgrimido, antes de referirse específicamente a Besteiro sobre su referencia a las "fiestas".

En tono irónico le ha indicado que no celebra su Santo en agosto, sino el 23 de febrero, el Día de San Ildefonso. "A lo mejor hago una fiesta, el año que viene cae en viernes y está usted invitado, lo que no sé es si, siendo viernes, el que está de fiesta será usted. Hay que verlo", ha esgrimido.

Al líder socialista le ha contestado en varias cuestiones y, con el trasfondo de la decisión del Gobierno de que el proyecto de Altri quede sin los fondos del Perte de descarbonización, ha lamentado que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez solo "haga caso" a Besteiro "para las cosas que no convienen a Galicia.

FINANCIACIÓN

Sobre financiación, ha insistido en que "mañana mismo" pueden ir "los dos" a Madrid a aceptar la quita de la deuda si fuese "verdad" que los 4.000 millones de la condonación a Galicia "son para gastar libremente, como dijo usted aquí". "Pero no es verdad", ha apostillado.

Y ha insistido en que Galicia "no quiere asumir la deuda de las comunidades apalancadas", las que "sostienen" el Gobierno que dirige Pedro Sánchez. "Lo que quiere son, como mínimo, 500 millones de euros al año", ha recalcado.

Al jefe de filas de los socialistas también le ha afeado compromisos "no cumplidos" como el de la AP-9 y ha recordado una escena que protagonizó el socialista al dar un beso a un tren Avril en pruebas en un acto con el ministro Óscar Puente. "Esa foto del señor Besteiro y los Reyes Magos dando un beso a un Alvia, al final lo gafó", ha zanjado.

RESPUESTA A OJEA

Antes, Rueda había iniciado su primera réplica dirigiéndose al diputado de Democracia Ourensana (D.O.), Armando Ojea, ante quien ha reivindicado las inversiones de la Xunta en Ourense, aunque también ha asegurado comprender que el parlamentario reivindique siempre "más" para su provincia.

Además, sobre su falta de referencia a cuestiones concretas para la provincia en el discurso, ha esgrimido que tocó asuntos relevantes para el territorio ourensano como que la Xunta no cederá a las "presiones" por Altri. "Si Altri o cualquier otra empresa estuviese en Ourense y les molestase a los de siempre, que otras habrá en Ourense, ya vería", ha zanjado.