Rueda defiende que el PP, "que es un partido de gobierno", aproveche la "oportunidad" de hacerse con la Alcaldía de Lugo

Rueda, de viaje institucional en China. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este jueves que el PP de Lugo haya registrado una moción de censura con la edila María Reigosa, quien dejó el PSOE y está en el grupo de no adscritos. "Lo lógico es que el PP, que es un partido de gobierno, si tiene una oportunidad lo haga", ha aseverado.

En declaraciones a los medios, Rueda, quien ha iniciado un viaje institucional en China, ha insistido en que era el grupo municipal del PP de Lugo, liderado por Elena Candia, el que "tenía que tomar la decisión" y ha subrayado que ganaron "clarísimamente las elecciones" quedando "a muy pocos votos" de la mayoría absoluta.

A renglón seguido, ha aludido a que la que fue candidata socialista y primera regidora del mandato en la ciudad, Lara Méndez, "renunció a los siete meses" dando pie a un mandato marcado por "mucha inestabilidad". Por ello, ha defendido que el PP, como partido "de gobierno", aproveche la "oportunidad" si puede acceder al bastón de mando.

"El mecanismo de la moción de censura está previsto en la ley", ha continuado el mandatario autonómico y líder del PP gallego.

De hecho, ha esgrimido que la moción de censura "la han utilizado igual el PSOE y el BNG" para "desalojar alcaldes del PP". "Todo el mundo entenderá que esto es un sistema y una posibilidad democrática que nosotros hemos utilizado igual que han utilizado ellos", ha zanjado.