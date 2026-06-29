Rueda descarta aplicar a otros ámbitos la "reciprocidad" que exige a Madrid en el convenio del abono transporte

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, preside el Consello de la Xunta - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha descartado que la Administración gallega plantee aplicar en otros ámbitos como la sanidad la "reciprocidad" que estudia en el convenio propuesto por la Comunidad de Madrid para el abono de transporte de la región para personas no empadronadas.

"Estamos planteando la reciprocidad sobre lo que se nos planteó, sobre el transporte. No estoy pensando en la reciprocidad en otro tipo de servicios ni creo que fuese deseable", ha aseverado el titular del Gobierno gallego a preguntas de los medios tras la reunión semanal de su Ejecutivo.

Asimismo, Rueda ha defendido la relación "cordial" con la comunidad madrileña, donde "tantos gallegos residen y madrileños tienen relación con Galicia", pero eso, ha añadido, "no quita" que la Xunta tenga que defender sus intereses.

En todo caso, ha reiterado que preferiría "no tener que hacer estos planteamientos", pero si una comunidad "decide hacerlo", la Administración gallega tiene que "pedir y exigir que haya una reciprocidad".

"Si los gallegos que utilizan ciertos servicios, una comunidad decide que tienen que pagar más que los que están empadronados allí, en Galicia la reciprocidad consiste en eso: los que sean de esa comunidad y utilicen, aprovechándose del presupuesto gallego, determinados servicios, simplemente habrá que hacer lo mismo y en ese sentido iría el convenio que planteamos", ha explicado.

En este contexto, ha señalado que la Xunta estudia "fórmulas" y "cálculos" para que, si finalmente esa iniciativa sale adelante, intentar llegar a un acuerdo "bajo el principio de reciprocidad". "Si los gallegos tienen que pagar allí, lo lógico es que la Comunidad de Madrid lo haga aquí por los madrileños que utilizan gratuitamente los servicios gallegos", ha aseverado.

COMERCIOS SANCIONADOS

En esta misma línea, y sobre las sanciones a comercios gallegos por parte de la Comunidad de Madrid por ventas online en la región, Alfonso Rueda ha trasladado que desde la Xunta se está asesorando a los comerciantes en la redacción de las alegaciones.

"Lo que podemos hacer es asesorarles y colaborar con ellos en la redacción en defensa de sus derechos", ha subrayado.