Rueda destaca el compromiso de la Xunta con "viviendas dignas" a "precios que no condicionen la vida de nadie"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este martes la apuesta del Gobierno gallego por la construcción de vivienda, "un problema de todos los gallegos" que estos días está "mostrando toda su crudeza" a nivel nacional, ha destacado, y frente a lo que el Gobierno gallego, avanza, "no perderá el tiempo en nada que no sea construir" hogares, "viviendas dignas" a "precios que no condicionen la vida de nadie".

Lo ha hecho coincidiendo con la entrega de llaves de 24 viviendas de alquiler accesible en Lamas de Abade, los primeros pisos de promoción pública que se entregan en Santiago de Compostela en casi dos décadas y cuyos propietarios, ha informado la conselleira durante el acto, no empezarán a pagar el alquiler hasta diciembre.

Ante los adjudicatarios, Alfonso Rueda ha hecho hincapié en que la Xunta "está cumpliendo el compromiso" adquirido por el Gobierno gallego de "duplicar el parque público" de vivienda, llegando a 8.000 hogares antes de final de 2028, con "4.000 ya en marcha", de los que más de 430 están en Santiago de Compostela.

"Es un día para mucha alegría", ha dicho Rueda, en comparación con la intensa lluvia que caía en el exterior de la carpa instalada para la entrega de llaves, tras lo que ha puesto de relevancia la importancia actual del problema de la vivienda. "Hay dos maneras de afrontarlo: teorizando, hablando mucho, o esta, que es la que preferimos nosotros, ir construyendo poco a poco hogares y oportunidades para todo el mundo", ha aseverado.

El presidente gallego ha puesto en valor las viviendas que está llevando adelante la Xunta y, en particular, "este edificio" de Lamas de Abade, que ha definido como "vivienda digna para personas son dignas"; al tiempo que ha instado a que todos los adjudicatarios "sean conscientes del esfuerzo que hacen todos los gallegos" que "pagan estas viviendas con sus impuestos".

El objetivo del Gobierno gallego, ha dicho su presidente, es "seguir construyendo viviendas a un precio que no condicione la vida de nadie". "De todas las obligaciones que tenemos, esta es una de las fundamentales", ha zanjado.

VIVIENDAS EN LAMAS DE ABADE

Tal y como ha explicado la Xunta, los 24 pisos entregados este martes suponen la segunda entrega de llaves que realiza este ejecutivo, tras las 74 viviendas que se entregaron en verano en Pontevedra. En los próximos meses se seguirán poniendo nuevos pisos la disposición de sus beneficiarios, ha asegurado la Xunta.

En su intervención, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ha felicitado a los adjudicatarios, a los que ha anunciado que, para ayudarles con la puesta en marcha de los suministros, no se les empezará a cobrar el alquiler hasta el próximo mes de diciembre.

"Este es el final del trabajo conjunto entre la administración y el sector. Hoy no hablamos de futuro, hablamos de presente, hablamos de compromiso cumplido, de hechos", ha dicho la conselleira, explicando que estas 24 viviendas son "hogares modernos y eficientes".

Las 24 viviendas que se entregaron hoy en Lamas de Abade -de 1, 2 y 3 dormitorios- son de alquiler accesible. La renta mensual, con los descuentos aplicados, oscilará entre 117,72 y 224 euros mensuales.

Del total de los pisos entregados hoy, nueve fueron adjudicados la menores de 36 años, en cumplimiento de la reserva del 40% de las nuevas viviendas públicas en alquiler para esa franja de edad.

En total, en el edificio -que incorpora aerotermia y paneles fotovoltaicos en la cubierta- se invirtieron 4,8 millones de euros, de los que 1,1 provienen de fondos europeos.

POLÉMICA POR LAS INVITACIONES

La decisión de la Xunta de no invitar al acto de entrega de estas 24 nuevas viviendas ni a la alcaldesa, Goretti Sanmartín (BNG), ni al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco (PSdeG), ha derivado este martes en polémica política.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press han confirmado que la regidora no ha recibido invitación alguna y han declinado profundizar en este asunto, pero el delegado del Gobierno, quien además será el candidato del PSdeG en las locales del año que viene, ha enviado un comunicado en el que carga con dureza contra la Xunta y se queja de "falta de respeto institucional".

"Lamentamos una vez más la falta de respeto institucional por parte de la Xunta, al presentar unas viviendas en Santiago que cuentan con financiación del Gobierno, sin invitar al Gobierno", ha reprochado, consciente de que "lo importante es construir vivienda y facilitar su acceso a las familias que lo necesitan", pero también, ha agregado, "trasladar a la sociedad un mensaje de que las administraciones colaboran en la solución de este problema".

Por ello, ha advertido que "la actitud de la Xunta no es mejor". En el polo opuesto, preguntada sobre este asunto en una comparecencia ante los medios, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ha buscado rebajar la tensión y ha incidido en que el de hoy "no es un día para disputas políticas", sino para celebrar que 24 familias tendrán acceso a estos inmuebles.

"Eso es lo importante", ha recalcado, antes de reivindicar que "no hay ninguna duda" de que la Xunta "siempre mantuvo la lealtad" y el decoro "institucional", y "siempre" invita a representantes de otras administraciones para que sean "partícipes" de sus actos.

Sobre la decisión concreta del acto de la tarde de este martes en Lamas de Abade, ha replicado que "en este caso no hay ninguna aportación económica" por parte del Ejecutivo estatal, ni tampoco el Ayuntamiento "ha participado en esta promoción". "Por eso no fueron invitados", ha alegado y ha contrapuesto que, cuando se entreguen los inmuebles de la parcela cedida por el gobierno local, "por supuesto se invitará" a Goretti Sanmartín.

Más allá, frente a la reivindicación de Pedro Blanco de que el Gobierno sí ha participado en la financiación, la conselleira ha replicado que es "rotundamente falso". "La financiación es exclusivamente de la Xunta y tiene fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), es decir, fondos procedentes de Europa, no del Gobierno central", ha argumentado.