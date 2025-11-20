Rueda destaca el "esfuerzo conjunto de administraciones" para la humanización de la avenida Fisterra de Carballo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visita la Avenida Fisterra de Carballo junto al alcalde de la localidad, Daniel Pérez, y otras autoridades - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

A CORUÑA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado el "esfuerzo conjunto de administraciones" para la humanización de la avenida Fisterra de Carballo (A Coruña).

El máximo mandatario autonómico se ha referido a esta actuación como ejemplo del compromiso del Ejecutivo autonómico por dotar a la ciudadanía de unas infraestructuras viarias modernas, accesible y seguras.

"Va a suponer una transformación integral de un viario muy importante y que hacemos gracias al esfuerzo conjunto de administraciones", apuntó, en relación a que será una actuación en la que colaboran tanto el Gobierno Gallego como el Ayuntamiento.

En una visita a la zona, de la que ha informado la Xunta en un comunicado y en la que ha estado acompañado por la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, Rueda ha recordado que se van a invertir 2 millones de euros en la mejora de un tramo de la AC-552 a su paso por el núcleo urbano para transformarlo en un espacio de convivencia y disfrute de la ciudadanía, más verde y sostenible.

Será a través del convenio firmado este jueves con el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, por lo que la Xunta aportará el 70% del coste de las obras (1,4 millones de euros) y el Ayuntamiento -que asume la redacción del proyecto y su ejecución-, el 30% restante (613.000 euro). El acuerdo también incluye la cesión de la titularidad de este tramo de carretera al a la Administración municipal.

En concreto, se va a actuar en dos tramos de casi 1 kilómetro de la avenida de Fisterra entre las calles Río Anllóns y A Revolta. Las actuaciones buscan ganar espacios en esta travesía para los peones con nuevas aceras y mobiliario urbano, sendas peatonales, plantación de árboles y más zonas ajardinadas.

Además, se llevarán a cabo trabajos para mejorar la seguridad viaria y de humanización como renovar el firme de la calzada, dotar a la zona de más plazas de aparcamiento o la renovación de los servicios urbanos de saneamiento, electricidad y comunicaciones así como la instalación de nuevas columnas de alumbrado.

APUESTA POR EL MUNICIPIO

Rueda ha enmarcado estas actuaciones en la apuesta de la Xunta por mejorar las comunicaciones en esta villa coruñesa y ha recordado que el Ejecutivo autonómico va a construir la nueva variante de Carballo -que dará salida directa desde el parque empresarial a las carreteras de Ordes (N-550) y Santiago (DP-1914) y reducirá el tráfico de vehículos por el casco urbano-.

Asimismo, ha recordado que esta misma semana el Consello da Xunta dio cuenta de la ampliación del parque empresarial de Bértoa, con el comienzo de la tramitación del proyecto de desarrollo urbanístico (PDU). "Se trata del paso definitivo para ampliarla en un 51% el polígono, en el cual vamos a hacer una inversión de más de 20 millones de euros para atender la demanda de instalaciones industriales que existe en esta zona", ha explicado.