Rueda destaca que Galicia cierra el 2025 sin déficit y con un alto nivel de ejecución presupuestaria

Reunión Do Consello Da Xunta - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado que Galicia cerró el 2025 en una situación de "equilibrio", manteniendo un "alto nivel de ejecución presupuestaria y sin déficit", lo que permitió reforzar las políticas de gasto en servicios públicos.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello de la Xunta, que ha analizado el informe presentado por la Consellería de Facenda e Administración Pública relativo al avance de cierre del ejercicio del pasado año.

El documento, según ha indicado el Gobiero gallego, destaca la ejecución de los gastos corrientes, vinculados principalmente a los servicios públicos -sanidad, educación y servicios sociales-, que llegó al 106% de los créditos iniciales, aumentando en 555 millones de euros. Refleja, también, la buena ejecución del presupuesto, que se sitúa en el 97,4% -el resto son fondos europeos que se ejecutan en varias anualidades-, y de los fondos propios, que llega al 101 % de los créditos iniciales.

El esfuerzo inversor de la Xunta, tal y como ha detallado el presidente, consigue el 14,6% y el ahorro bruto los 1.359 millones de euros, "lo que permite financiar mayores inversiones sin necesidad de acudir al endeudamiento". La solvencia financiera de Galicia hace posible reforzar "la prestación de servicios de carácter social", ha apuntado; esto es, el gasto en sanidad, en educación, en políticas sociales, en vivienda y en I+D+I, además de seguir entre las comunidades autónomas más inversoras.

En lo relativo los ingresos, consiguen una ejecución del 98,8%, destacando los tributarios, que crecen un 6%, con una recaudación de 8.371 millones de euros. Se ingresaron 348,5 millones más que en el año 2024, un 2,6% a mayores. En el caso de los ingresos corrientes, su ejecución se elevó hasta el 101,7%, con un buen comportamiento en todos los capítulos. Los datos, conforme ha indicado la Xunta, confirman la prudencia con la que se elaboran las cuentas autonómicas y la solvencia de sus resultados.

REDUCCIÓN DE LA RATIO DE DEUDA SOBRE EL PIB

El documento destaca también que el sólido y continuado crecimiento económico de Galicia, junto al buen desempeño presupuestario y el moderado nivel de deuda, llevó a las agencias de cualificación S&P y Moody's a mejorar en 2025 sus evaluaciones de la calidad crediticia de la Comunidad (A+ y A3), lo que se traduce en una bajada del índice de deuda sobre el PIB de 0,7 puntos en un solo año, reduciéndose hasta el 13,9%.

Galicia, por lo tanto, no precisa una condonación de la deuda y "consigue ese objetivo fijado para 2029 de estar por debajo del 14% cuatro años antes", ha sostenido Alfonso Rueda.

La reducción conseguida mejora la estimación prevista en el Plan Estratégico de Galicia 2030 para este ejercicio, que era de un 16,0%. En cinco años, la Xunta ha puesto en valor que redujo un 29% la ratio de deuda sobre el PIB.

Por último, Galicia sigue siendo, un año más, un referente entre las comunidades que más rápido pagan a sus proveedores, situando el promedio anual hasta noviembre del 2025 (último mes con datos publicados) en los "15,3 días, casi 11 menos que el promedio estatal (26,1 días)", ha indicado.

En definitiva, Rueda ha destacado que el Gobierno gallego cerró el año 2025 con un "saldo fiscal positivo del 0,11 % del PIB, mejorando las previsiones iniciales", en las que se contemplaba un objetivo de déficit cero, obteniendo una capacidad de financiación de 96 millones de euros y ejecutando el 97,4 % del presupuestado.

Lo hizo, además, cumpliendo las reglas fiscales tanto en el objetivo de estabilidad como en el objetivo de deuda, ajustándose a la regla de gasto europea y, por segundo año consecutivo, sin recurrir al déficit.