Rueda destaca el mercado municipal de Ponteareas como ejemplo de la apuesta de la Xunta por modernizar plazas de abastos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en Mercatea - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado el nuevo mercado municipal de Ponteareas (Pontevedra), Mercatea, como un ejemplo de la apuesta del Gobierno gallego por la modernización e impulso de las plazas de abastos de la comunidad.

Tal y como ha trasladado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa, el mandatario gallego inauguró este sábado las nuevas instalaciones que, gracias al impulso del Ayuntamiento, dan una segunda vida a la antigua nave de Aceros del Tea, reconvertida ahora en un recinto de 1.400 metros cuadrados útiles.

"Si queremos que los comerciantes que tienen aquí su medio de vida sigan trabajando y que todos los vecinos y vecinas que desean seguir comprando en el comercio de proximidad productos que se producen aquí puedan seguir haciéndolo, hay que construir edificios acordes y que estén al nivel de las exigencias actuales de la ciudadanía", ha destacado durante la jornada, en la que estuvo acompañado del conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González.

En la visita, el presidente de la Xunta ha subrayado el "gran atractivo" del proyecto, que ya cuenta con practicamente la totalidad de los treinta puestos disponibles adjudicados. Mercatea combina los comercios tradicionales -- como pescadería, carnicería y ultramarinos -- con nuevas propuestas de restauración y actividades complementarias.

Alfonso Rueda ha remarcado que, además de suponer la transformación del patrimonio industrial de la villa en un espacio "moderno, sostenible y dinamizador" de la economía local, la nueva plaza de abastos pasa a formar parte de la Rede de Mercados Excelentes de Galicia.

De esta manera, se convierte en el sexto mercado de la comunidad en obtener este distintivo de calidad, lo que "certifica su apuesta por la profesionalidad, la accesibilidad y el producto de kilómetro cero".

Con todo, ha concluido el presidente autonómico, la Xunta seguirá trabajando con el objetivo de que "en el año 2030 haya 25 mercados como este en Galicia", integrados en la Rede.