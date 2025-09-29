Rueda destaca el "nuevo récord" de la Formación Profesional gallega este curso, con más de 71.200 matriculados

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado este lunes de que Galicia alcanzó este curso un nuevo récord de alumnos en Formación Profesional con más de 71.200 matriculados y ha señalado que esto supone un incremento del 3,5% con respecto al año pasado, y más del doble que en el curso 2008/09.

Tal y como ha explicado Rueda, el informe sobre la matrícula que se ha llevado este lunes ante el Consello de la Xunta revela que el crecimiento de matrículas es un "éxito generalizado" en todas las "modalidades, provincias y ámbitos, tanto en las ciudades como en el rural".

"Un incremento fruto de la apuesta de la Xunta por acomodar la oferta formativa a la demanda del mercado, lo que hace que estas enseñanzas estén viviendo una revolución silenciosa", ha indicado el titular del Ejecutivo gallego.

Así, ha destacado que este curso se da un nuevo paso en la formación a la carta con la implantación de las formaciones aceleradas; la FP básica para adultos y la FP básica adaptada, diseñada para los colectivos vulnerables, de manera que estas personas permanezcan en el sistema educativo más allá de las etapas obligatorias de formación.

Aunque ha subrayado que crecen todas las modalidades formativas, los ciclos de grado superior son los que concentran el mayor número de estudiantes, con 37.834 matriculados (el 54,3% del total de alumnos en la FP gallega), "lo que supone 960 personas más que el pasado curso".

Por otro lado, en los ciclos formativos de grado medio hay 26.254 personas matriculadas (3,8% más) y 5638 personas en los ciclos formativos básicos (un aumento del 4%). Además, ha celebrado que siguen afianzándose "las titulaciones de alta especialización, exclusivas de Galicia," así como los máster de FP.

Tal y como ha desgranado, en el primero de los casos, este tipo de formaciones alcanzan este curso un incremento del 30% entre las 31 titulaciones de este tipo ofertadas. Lo mismo ocurre con los máster de FP, cuya matrícula se vuelve a incrementar este año también con una subida de la demanda del 24,5%, así como la modalidad de FP dual intensiva, que alcanza un incremento de matriculados del 14,6%.

NUEVAS VÍAS FORMATIVAS

Rueda también ha aprovechado para destacar "la buena acogida" de las nuevas vías formativas implantadas por primera vez este curso al amparo del Plan FPGal360 de orientación profesional.

En lo que respecta a la distribución territorial, ha asegurado que "el refuerzo de la oferta de FP en el rural se refleja en un incremento de matrícula del 4,5%, hasta alcanzar las 8.115 personas matriculadas".

Una subida "que va pareja con el diseño de una oferta objetiva, realista, actualizada y ajustada" a las necesidades al rural, donde este año los estudiantes pudieron escoger entre un total de 8.230 plazas, 599 más que el pasado año. En las zonas urbanas se registraron 63.114 matrículas, con un aumento del 3,4%.

Por otro lado, ha señalado que la matrícula aumenta también en todas las provincias a razón de 31.216 personas matriculadas en A Coruña (+3,3%), 7.282 en Lugo (+4,1%), 6565 en Ourense (+5,1%) y 26.166 en Pontevedra (+3, 1%).

En cuanto a las áreas territoriales, la que más crecimiento ha experimentado es la de Lemos-Chantada-Quiroga (+8,2%), seguida de la de Pontevedra (+7,4%) y Valdeorras-Trives-Caldelas-Viana (+7%).

FAMILIAS PROFESIONALES

Con todo, las familias profesionales que más crecimiento han experimentado son las de Seguridad y ambiente (+99,4%), Textil, confección y piel (+12,3%), Actividades físicas y deportivas (+11,3%) y Edificación y obra civil (+10,7%).

No obstante, el mayor número de alumnos lo concentran los ciclos de la familia de Sanidad, con 10.604 personas matriculadas, seguido del de Administración y gestión con 9.361 matrículas e Informática y comunicaciones con 8.572 matriculados.