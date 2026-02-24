Rueda destaca el valor de la cultura como "motor de Galicia" y apela a su "papel protagonista" en el Xacobeo 2027

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este martes el valor de la cultura como "motor de Galicia" a nivel social y económico, y ha hecho hincapié en que el sector está llamado a tener un "papel protagonista" en el Xacobeo 2027.

Así lo ha señalado este martes en la inauguración, en el Museo das Peregrinacións, de la exposición 'Bosquexos para Mateo' del escultor gallego Acisclo Manzano, un acto en el que ha estado acompañado por el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.

Allí, el titular del Ejecutivo gallego ha ensalzado la figura y "generosidad" de este artista ourensano, un "enorme escultor que es universal pero sobre todo es gallego", y ha animado a visitar esta muestra que ofrece una reinterpretación del Pórtico da Gloria del Mestre Mateo.

En su intervención, Rueda ha avanzado que la Xunta ya trabaja en preparar un Ano Santo "histórico", en el que el arte tenga un "papel protagonista", ya que "es parte de la marca de país, de la marca de Galicia Calidade".

Con todo, la Xunta ha recordado en una nota de prensa que el sector cultural representa el 3% del PIB gallego, genera unos 35.000 empleos y cuenta en los presupuestos de 2026 con 110 millones de euros.