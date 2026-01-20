Rueda dice que "llegará el momento de saber las causas y exigir responsabilidades" por el accidente de Adamuz

Uno de los vagones del tren Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). El descarrilamiento de un tren de alta velocidad y la posterior colisión con otro convoy, ocurrido en la tarde de este domingo en Adamuz (Córdo - Rocío Ruz - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha constatado que "llegará el momento de saber las causas y en su caso exigir responsabilidades" por el accidente de tren de Adamuz. Por el momento, ha reiterado el ofrecimiento del Gobierno gallego para "cualquier tipo de ayuda".

Preguntado por la prensa tras un acto en Santiago, y debido a la experiencia que vivió Galicia hace 13 años --cuando un Alvia descarriló en el barrio santiagués de Angrois y murieron 80 personas--, Rueda ha señalado que ya dijo este lunes que la Xunta está "totalmente a disposición" de Andalucía y por eso habló ya con el presidente de la Junta.

"Estamos a su disposición para cualquier tipo de ayuda de cualquier clase, eso por descontado", ha indicado, y ha agregado que "por desgracia, mucha gente está reviviendo escenas muy duras" con el siniestro de Córdoba, y se ha incluido entre esas personas.

Por eso, "ese ofrecimiento es especialmente intenso y especialmente sincero", ha remarcado. "Cualquier cosa que precisen la tienen, por supuesto. Entiendo que ahora mismo es una cuestión de dificultades técnicas; estaban contando lo difícil que es acceder a los vagones, todavía hay que levantar, es posible que haya más víctimas, incluso alguna ya localizada pero no retirada del lugar", ha relatado.

Así las cosas, y deseando "que no suba el número de víctimas", ha abogado por centrarse en el rescate y en la recuperación de los heridos, así como en el apoyo a las familias "que aún no saben dónde están sus familiares".

"A LO QUE HAY QUE ESTAR"

En este sentido, ha agradecido que las fuerzas políticas, "con alguna excepción", estén "todos a lo que hay que estar", que es, según ha insitido, "terminar el rescate, auxiliar a las víctimas y apoyar a sus familias".

"Llegará y creo que tiene que llegar el momento de saber las causas. Empezaron, según nos cuentan, las investigaciones y en su caso exigir responsabilidades. Pero creo que el momento a 48 horas del accidente es hacer lo que se está haciendo", ha concluido.