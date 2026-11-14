Rueda erige a Galicia "motor del cambio", sin "salvapatrias", y avisa a Feijóo: "Vamos a exigirte como al que más"

El presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo (i), acompañado del presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda (d), durante un mitin para la campaña electoral del 29N, a 14 de noviembre de 2026, en Sant - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, asegura que Galicia no va a "fallar" al PP y "va a ser el motor del cambio" en las elecciones generales, sin "admitir a salvapatrias que venían de fuera" en alusión a Vox. "Vamos a exigirte como al que más. Tú sabes que exigimos y nosotros sabemos que Feijóo cumple", ha avisado al candidato popular.

En su intervención en un mitin en el que ha cifrado que hay "8.000 personas" en el multiusos Fontes do Sar, en Santiago, Alfonso Rueda --que ha tomado la palabra antes del candidato a presidente del Gobierno por el PP, Alberto Núñez Feijóo-- ha retado a los socialista "a ver si son capaces de llenarlo" el próximo miércoles en el acto previsto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un discurso casi íntegro en gallego, Rueda augura que Feijóo será el próximo presidente del Gobierno, quien "está en su mejor momento cuando tenía que estarlo". Apela al "sentidiño" de los gallegos y compromete que "esta máquina llamada PPdeG se pone en marcha para ser motor del cambio en España".

"Le digo a toda España que los que más le conocemos somos los que más confiamos en él. Pido a españa que haga lo mismo, merece la pena y no se van a arrepentir", concluye.

Así, ha cargado contra ocho años de "decadencia" del PSOE en Gobierno, "corrupción" y "mentiras que no tenían fin". "Conocimos cosas que nos horrorizaban, que pensábamos que no podían ser superada y que eran superadas el día siguiente", ha lamentado.

Sostiene que el actual Gobierno central está "perjudicando de forma muy directa a Galicia" y pide un ejecutivo que "valore" a la comunidad. "No vamos a dejar que nos quiten las cosas para dárselas a otros", advierte.

"No vamos a admitir a nacionalistas que se creen con la exclusiva de ser gallegos", advierte Rueda, que asegura que tampoco van a "admitir a salvapatrias", en alusión a Vox, que "llevan años sin representación".

Aquí también ha lanzado reproches para el BNG, "tan bravos en el Parlamento" y "tan manso" en el Congreso, que "bajan la cabeza cuando llegan a Madrid". Pide que no les hagan elegir "entre Galicia y España": "Somos gallegos y españoles, las dos cosas con orgullo y sin complejos".

QUERELLA "BIEN METIDA" DE TELLADO AL PSDEG

También ha tenido Rueda unas palabras para aplaudir la querella "bien metida" por el secretario general del PP, Miguel Tellado, al PSdeG tras haber difundido en sus redes sociales una supuesta imagen suya reunido con Koldo García y su abogada. Posteriormente, los socialistas retiraron la foto, que Maldita.es verificó que había sido realizada por inteligencia artificial.

Y es que sostiene que el PSdeG es "la peor sucursal" que tienen los socialistas en España. Ve esa foto como "síntoma de descomposición" y opina que los socialistas están "muy perdidos".

INTERVENCIONES DE DIEGO CALVO Y FABIOLA GARCÍA

Previamente, el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, ha vaticinado que "el sanchismo llega a su fin" y asevera que el presidente del Gobierno "por gafe merece que se vaya". Critica que "hay días que hay más de una noticia de corrupción", con lo que "podían hacer una serie de Netflix".

"Basta ya de tanta indecencia", clama Diego Calvo, con "un exministro en la cárcel y otro que tiene que dimitir porque hubo dos accidentes y más de 100 muertos, y aún encima en los mítines tenemos que ver que corean su nombre porque dicen que fue un ejemplo. ¿Ejemplo de qué?". En un lugar destacado entre el público este sábado se encontraba la popular Ana Pastor, quien era ministra de Fomento en el descarrilamiento de Angrois en el que fallecieron 80 personas.

Por su parte, la candidata número 2 del PP por la provincia de A Coruña al Congreso, Fabiola García, ha acusado al PSOE de "pretender amedrentar y utilizar" a las personas mayores, que "son mucho más listas que los socialistas".

También ha defendido García "arropar" y "apoyar" a las personas que "viene de fuera" y que "vienen a trabajar y a contribuir". "¿Quién contribuye más, un venezolano, un colombiano o un dominicano, que este mismo miércoles de huelga se levantó, madrugó, subió la persiana de un negocio y trabajó, o los piquetes de la CIG que querían romperle local y amenazarlos? Me quedo con el colombiano, con el dominicano y con el venezolano", asegura.