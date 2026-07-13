Rueda espera que quienes "crean de verdad" en el Pacto pola lingua hagan "sugestiones" e "intenten mejorarlo"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello del Gobierno gallego. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dicho esperar que las personas y entidades que "crean de verdad" en la necesidad del Pacto pola lingua, "como cree el Gobierno gallego", hagan sus "sugestiones" e "intenten mejorarlo".

Así lo ha trasladado a preguntas de los medios este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, donde ha remarcado que el documento, que está previsto que se presente este miércoles, está "muy bien elaborado" y espera, ha añadido, que "cumpla su cometido".

"Es un pacto muy trabajado en el que participaron muchísimas personas", ha agradecido antes de subrayar que "no es cerrado" y de lamentar que hubiese gente que "no quiso ir y se marcharon desde el principio", así como que "no tenían intención de participar diga el Pacto lo que diga".

"Afortunadamente", ha opinado, esa no es la posición "mayoritaria", por lo que ha apelado a los que sí crean "en la necesidad de este Pacto" para que puedan "examinarlo" y hacer "sus sugestiones".