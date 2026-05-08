Rueda espera que "se tranquilice todo" en Lugo y Candia pueda "trabajar": "Luego serán los ciudadanos los que decidan"

El presidente en la rueda de prensa posterior al Consello. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha vuelto a defender la moción de censura que ha permitido a Elena Candia hacerse con el bastón municipal de la ciudad de la muralla, al tiempo que ha manifestado que espera que "ahora se tranquilice todo" y se "deje trabajar" a la nueva alcaldesa. "Luego serán los ciudadanos los que decidan. Así es la democracia", ha aseverado.

En declaraciones a los medios tras un acto en Santiago, un día después de que prosperase esta iniciativa y preguntado acerca de si le preocupa que esta maniobra tenga coste electoral para los populares, el líder del PPdeG ha replicado que lo que le "preocupa" es que en el año "escaso" que queda hasta las municipales de 2027 Candia pueda llevar a cabo sus proyectos.

"Estoy seguro de que Candia tiene en la cabeza tiene mucho tiempo perdido", ha dicho Rueda, quien ha vuelto a apelar a las "reglas democráticas" y a incidir en que partidos, como el PSOE, que cargan contra la moción de censura "hicieron una exactamente igual hace poco tiempo" (los populares apuntan a la Noia de forma reiterada).

En este escenario, ha manifestado su deseo de que se pueda pasar página de "toda la crispación" que se pudo ver en días pasados y "ahora se tranquilice todo" y "se permita trabajar al nuevo gobierno de Lugo" para "llevar adelante todo" lo que Candia "tiene en la cabeza". Luego, ha continuado, "serán los ciudadanos los que decidan como quieren que continúe el gobierno de Lugo".

"Así es la democracia, algunos no acaban de entenderlo, pero tendrían que pensar que en eso consiste respetar las reglas democráticas: dejar trabajar a quienes tienen responsabilidades de gobierno en cada momento y después juzgar. Por tanto, pido mesura a los que no la tuvieron en días anteriores, y le deseo a la nueva alcaldesa, a la que aprovecho para dar la enhorabuena, toda la suerte", ha concluido.