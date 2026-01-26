Rueda exige a Transportes aclarar la bajada de velocidad tras avisos de vibraciones entre Ourense y Santiago

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, comparece ante los medios tras el Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha exigido al Ministerio de Transportes que aclare los motivos de decidir la semana pasada reducir la velocidad de 300 a 220 kilómetros por hora en un tramo de la línea ferroviaria Ourense-Santiago por avisos de maquinistas por el estado de la vía.

A preguntas de los medios este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su equipo de gobierno, Rueda ha asegurado que en estos momentos "no hay ninguna" interlocución con el departamento que dirige Óscar Puente.

Así, ha defendido que "hace unos días" la Xunta reclamó explicaciones por estas decisiones y, por el momento, "no ha habido ninguna contestación". Únicamente, ha apuntado, este domingo el máximo responsable de Renfe en la Comunidad se puso en contacto con la Administración autonómica para trasladar las medidas en materia ferroviaria debido a las consecuencias del temporal.

De hecho, Adif ha puesto una limitación temporal de velocidad a 160 kilómetros por hora a consecuencia del temporal de lluvia y viento que azota a Galicia.

En este contexto, el presidente gallego espera tener una respuesta a ese requerimiento esta semana, tras recordar también que Puente "se comprometió" a mantener una reunión solicitada "hace dos años" para hablar de la evolución de la actividad de su Ministerio, de Renfe y de Adif.

De seguir "sin ningún tipo de comunicación ni de explicación" por parte de Transportes, Rueda apunta que el Ejecutivo autonómico "tendría que acabar actuando", pero cree que estaríamos "ante un Estado fallido" si la Xunta "tiene que actuar para ver una infraestructura estatal". "Yo prefiero pensar que mi país funciona mínimamente", ha esgrimido antes de insistir en reclamar explicaciones y "que se hagan los estudios que sean necesarios".

COMPARECENCIAS ÓSCAR PUENTE

En esta línea, preguntado por las declaraciones del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, pidiendo la dimisión de Óscar Puente acusando al Gobierno de "llenar de datos para confundir", el también líder de los populares gallegos ha defendido que "comparecer muchas veces no es suficiente".

"Cuando se comparece hay que tener en cuenta el contenido de la comparecencia. Mi sensación es que a día de hoy, una semana después del accidente de Córdoba y de los que sucedieron después, todo es mucho más confuso y esa confusión viene de las contradicciones y falta de concreción que están provocando las declaraciones del ministro y de los altos cargos de su Ministerio", ha asegurado Rueda.

En esta línea, ha lamentado que "en lugar de tranquilizar a la población", en su opinión, el Ejecutivo central "introduce muchos temores".

"Se baja la velocidad en Galicia, ¿no se podía y se estaba haciendo poniendo en peligro la seguridad de los viajeros? ¿No pasa nada? Creo que no es suficiente. El Gobierno está intentando decir que con comparecer llega. Comparecer es aclarar y no ocultar y creo que se está haciendo todo lo contrario", ha zanjado.