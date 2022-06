Rueda felicita a Juanma Moreno por sus resultados en las elecciones andaluzas, que aleja a "extremismos y populismos"

VIGO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha felicitado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía y ganador de las elecciones de este domingo con mayoría absoluta, Juanma Moreno, que obtuvo un resultado que aleja a "extremismos y populismos".

En declaraciones a los medios de comunicación tras acudir al acto de toma de posesión del rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, Rueda ha celebrado el "magnífico resultado" de los 'populares' andaluces, que ha superado "las mayores expectativas", y ha asegurado que ya tuvo la ocasión de felicitar tanto a Moreno como al presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Según él, estos 58 parlamentarios conseguidos por el PP son fruto del "trabajo bien hecho" no solo en campaña, sino en la legislatura anterior, con "estabilidad y serenidad" y alejándose de "extremismos y populismos".

"Es un cambio importante para Andalucía que tuvo su ratificación en las elecciones", ha añadido el presidente de los 'populares' gallegos, insistiendo en la "abrumadora" apuesta de los andaluces por "seguir consolidando ese cambio".

A partir de ahora, según Rueda, Moreno cumplirá con su programa electoral para seguir acreditando que merece el puesto de presidente de la Junta, gracias a que no depende de nadie para gobernar.

Precisamente, preguntado sobre si apoyaría un pacto con Vox en el supuesto de que no hubiese conseguido mayoría absoluta, el presidente autonómico ha indicado que eso no ha ocurrido y que Moreno alcanzó su objetivo, que era una mayoría suficiente para no tener que pactar y así poder su cumplir su programa. "Consiguió el resultado óptimo. Toca demostrar que todo aquello que se prometió en campaña se puede hacer", ha sentenciado.