Rueda inicia este jueves su primer viaje oficial a China para explorar nuevas relaciones comerciales y turísticas

Alfonso Rueda inicia su viaje a China. - DAVID CABEZÓN-XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, iniciará este jueves su primer viaje oficial a China para explorar nuevas relaciones comerciales y turísticas con el país asiático, según ha informado el Gobierno gallego en un comunicado.

Serán tres días en el que el titular del Ejecutivo autonómico, acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que ya está allí, mantendrá encuentros con empresas de sectores "clave" como la automoción y las energías renovables o con operadores turísticos chinos.

Según Rueda, el objetivo es afianzar las relaciones con un país "con un potencial enorme, que está creciendo y tiene muchísimas posibilidades" para promover nuevas inversiones de compañías chinas en Galicia.

Para ello, el presidente defenderá la "estabilidad institucional y la seguridad jurídica" que ofrece la Comunidad y que convierten a Galicia "en un lugar atractivo para invertir e implantar nuevas líneas de negocio".

VIAJE

En la primera jornada, Rueda visitará el centro de I+D de SAIC Motors, empresa líder de la automoción en China. Tras recorrer el centro de R&D Anting que SAIC tiene en Shanghái, la delegación gallega se trasladará a Pekín para mantener un encuentro con el presidente de la compañía, Xiaoqiu Wang, y otros miembros de la dirección.

El viernes, Rueda y Lorenzana visitará el salón del automóvil Beijing Auto Show y mantendrán una reunión con representantes de Goldwind, uno de los principales proveedores mundiales de turbinas para energía eólica.

La agenda económica terminará el sábado con una visita a la fábrica de baterías que SAIC tiene en Zhengzhou.

"Vamos a intentar buscar puntos de encuentro en los aspectos que más nos interesan", ha indicado el líder autonómico, asegurando que la idea es hacer valer Galicia como "un lugar seguro para invertir" con "muchas ventajas" que ofrecer.

La Xunta recuerda que actualmente hay 190 empresas gallegas presentes en China de forma constante y un 43% que exporta de forma estable al país.

En lo relativo al turismo, Rueda se reunirá con distintos operadores turísticos de China "para presentarles Galicia como destino", centrándose en la cultura, en los paisajes y en el patrimonio, haciendo especial hincapié en el Camino de Santiago.