Rueda insiste en que los decretos presentados por el Gobierno "no generarán más oferta" en vivienda

O GROVE (PONTEVEDRA), 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido este viernes en que los decretos presentados por el Gobierno para su debate en el Congreso de los Diputados sobre vivienda "no generarán más oferta".

En su intervención en el 'Foro La Toja, Vínculo Atlántico', Rueda ha vuelto a manifestar su rechazo a estos textos al considerar que no "generarán vivienda". "¿Dónde está la generación de vivienda? ¿Dónde están los decretos para hacer nuevas promociones, nuevas construcciones?", se ha preguntado.

El máximo mandatario autonómico ha considerado que "es de sentido común" pensar en que "muchísimos propietarios" retirarán en estos momentos sus viviendas si no tienen una "necesidad imperiosa" de ponerlas en alquiler por "estas condiciones".

Asimismo, ha criticado que las comunidades autónomas tengan que enterarse "leyendo el Boletín Oficial del Estado (BOE)" que deben hacerse "cargo de cualquier persona, de buscar una solución habitacional" sin que se dé "opción de contracción". "Creo que no tiene ningún sentido", ha afirmado.

"Menos dogmas y más planificación para construir y permitir que otros construyan", ha manifestado en una intervención en la que ha puesto en valor las políticas de la Xunta en la materia. Así, tras subrayar que Galicia emplea el 100% de los fondos que le transfiere el Estado en la materia, ha recordado su compromiso de construir 4.000 viviendas en esta legislatura. "Están todas en marcha ya", ha dicho.

Rueda ha destacado que su Ejecutivo ya ha empezado a entregar las llaves de las primeras promociones y ha criticado que la oposición se ponga "muy nerviosa" preguntando dónde están estas casas.

"Nadie lo construye en seis meses, pero están todas en marcha y ahora empezará el proceso de entrega", ha sostenido.

Tras señalar también la importancia de priorizar la financiación para este asunto, ha considerado necesario, además, facilitar que haya suelo para que otros puedan construir a precio social. "Habrá 20.000 viviendas más con el suelo que ahora mismo están promocionando la Xunta", ha trasladado para asegurar que, en su opinión, esto es lo que "hay que hacer, a parte de la protección al vulnerable".