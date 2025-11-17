Rueda insta a la alcaldesa de Santiago a solucionar "a la mayor brevedad" el conflicto con los bomberos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha instado a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a arreglar "cuanto antes" la situación de los bomberos de la capital gallega, ya que lo considera "lo suficientemente grave como para aplicarse y dar una solución a la mayor brevedad".

En rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, que este lunes se ha celebrado en el Área de Gobierno del Parlamento al coincidir con la sesión plenaria sobre los presupuestos, el titular del Gobierno gallego, cuestionado por los medios sobre si cree que la regidora compostelana debe dimitir, ha subrayado que "lo que tiene que hacer" es arreglarlo "cuanto antes".

"Es una situación urgente que afecta a un servicio de emergencias que vimos estos días como tuvo que volver a recurrir a los servicios de la Diputación y de la Xunta. Lleva muchos días diciendo que lo va a solucionar, pero no se soluciona y se remite a reuniones en las que tienen que pasar días", ha lamentado.

Asimismo, ha insistido en que se trata de una situación lo "suficientemente grave" como para dar una solución "a la mayor brevedad posible", algo que, en su opinión, "no se está produciendo".