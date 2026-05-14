Rueda muestra su apoyo a Juanma Moreno y confía en que pueda seguir gobernando: "Es uno de los referentes del partido"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), y el de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (d), se saludan el 18 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se ha mostrado confiado en que el candidato del PP a la reelección en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, obtenga la "confianza suficiente" y una mayoría que le permita seguir gobernando sin depender de "otra cosa que de sus compromisos con los andaluces" en las elecciones que tendrán lugar este domingo en Andalucía.

En declaraciones a los medios este jueves en la celebración del día de la Ascensión en Santiago de Compostela, Rueda ha puesto en valor la gestión realizada por Moreno durante la última legislatura, asegurando que existe un "consenso general" en que Andalucía "mejoró y cambió" bajo su mandato.

"Creo que esto es importante, lo hizo estos cuatro años y creo que lo hizo muy bien", ha aseverado el líder gallego, quien ha situado al presidente andaluz como un mandatario del que los populares pueden sentirse "muy orgullosos".

"Yo espero el mejor resultado para Juanma Moreno, estuvo aquí en mi campaña echando una mano y creo que es uno de los referentes del partido a nivel nacional y un presidente autonómico del que nos podemos sentir muy orgullosos", ha añadido.

Asimismo, ha manifestado su deseo de que el resultado electoral le permita gobernar "de la misma forma" que el PP lo hace en Galicia, "respondiendo ante la gente que da la confianza mayoritaria para cumplir los compromisos".

Respecto al escenario electoral, Rueda ha evitado juzgar directamente al resto de candidatos, señalando que sus propias manifestaciones durante la campaña hablan por ellos mismos. No obstante, sí se ha referido a la "vinculación absoluta" proyectada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidato del PSOE andaluz, María Jesús Montero, considerando que dicha relación "no le hace ningún favor" a la socialista.

En este contexto, el mandatario gallego ha recordado que este jueves se cumplen precisamente cuatro años de su primera toma de posesión como presidente de la Xunta. Rueda ha rememorado aquel momento como un "reto doble", al tener que recoger el testigo de Alberto Núñez Feijóo tras su marcha para liderar el PP nacional y, un año y medio después, lograr revalidar la confianza de los gallegos en las urnas.

"Es un recuerdo muy grato, simplemente una indicación de que hay que seguir trabajando", ha concluido Rueda al valorar su trayectoria al frente del Gobierno autonómico.