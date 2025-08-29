Rueda pide a la alcaldesa de A Rúa que "se implique" con el vertedero: "La solución esta en manos del ayuntamiento"

Vista de la Perrera Municipal quemada por el fuego, a 16 de agosto de 2025, en A Rúa, Ourense, Galicia (España) - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido a la alcaldesa de A Rúa (Ourense), María González Albert, que "se implique" con el vertedero municipal, que continúa ardiendo tras ser afectado por el incendio de Larouco. En palabras del mandatario autonómico, "la solución está en manos del ayuntamiento".

Preguntado por los medios de comunicación en la comparecencia posterior al Consello extraordinario de la Xunta, celebrado este viernes en Ourense, Rueda ha señalado que el vertedero cuenta con sanciones por parte de la Administración autonómica.

"Decir que un vertedero municipal no regularizado es un problema de la Xunta, cuando no tiene nada que ver con el ayuntamiento titular, es complicado de entender", ha señalado.

En esta línea, ha explicado que la Diputación de Ourense está en contacto con la alcaldesa de A Rúa para ofrecer ayuda "en lo que necesite" hacer en el vertedero. No obstante, lo que le ha transmitido el presidente de la Diputación, Luis Menor, es que está "a la espera" de que el ayuntamiento le diga exactamente lo que necesita.

"La Diputación está dispuesta a ayudar", ha enfatizado Rueda, a la vez que le ha pedido a González Albert que "se implique" también. "Creo que dimos todo un ejemplo durante estos días de que lo menos importante eran los costes económicos. Por tanto, que cada uno haga lo que tenga que hacer", ha apuntado el presidente del Gobierno gallego.

Con todo, ha finalizado asegurando que "la solución del vertedero de la Rúa está en manos del ayuntamiento", y reiterando que "desentenderse y decir que lo arregle la Xunta no es la solución".