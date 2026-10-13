Rueda pide en Bruselas "reducir la burocracia" para que regiones participen en cadenas de valor de defensa

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en Bruselas, en el Comité Europeo de las Regiones - BERNAL REVERT

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido "reducir la burocracia" para que las pymes y las regiones periféricas participen en las cadenas de valor del sector de la defensa.

En su intervención esta tarde en Bruselas, en el Comité Europeo de las Regiones, Rueda ha destacado que "Galicia comparte e impulsa la necesidad de fortalecer las capacidades industrias y tecnológicas de Europa en materia de seguridad y defensa".

Al respecto, para que las pequeñas y medianas empresas y los actores locales "participen activamente" cree "imprescindible reducir la burocracia, simplificar los mecanismos de acceso y ofrecer el mayor apoyo técnico posible".

"La Comisión debe actuar como facilitadora de las redes europeas para que las región periféricas podamos participar en las cadenas de valor de la defensa", opina el titular del Ejecutivo gallego.

Asimismo, resalta que la inversión en defensa "no debe desplazar a otras prioridades", entre las que ha citado educación, transporte o transición energética, sino integrarse en el mismo marco financiero, "especialmente a través de proyectos de doble uso, civil y militar".

Rueda recuerda que en Galicia se trabaja en una iniciativa estratégica en seguridad, defensa y aeroespacio hasta 2030, marcada por la innovación, la colaboración público-privada y las fortalezas de los sectores estratégicos como naval y automoción. "Queremos contribuir al proyecto europeo", resalta.

Por todo ello, el presidente autonómico indica que la integración de la defensa en la política industrial de cohesión "es una oportunidad decisiva" si se alinean recursos, se simplifican trámites y se aprovecha "el potencial de todos los territorios de la Unión".