Rueda pide por carta a Sánchez que "cumpla las demandas de Galicia", como la llegada del AVE a todo el territorio

VIGO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha enviado este viernes una carta al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, solicitándole que "cumpla las demandas de Galicia", entre las que se incluye la llegada del AVE al resto de ciudades gallegas, ya que en la actualidad la alta velocidad solo está disponible en Ourense.

Así lo ha trasladado el líder autonómico a los medios de comunicación tras visitar las obras del nuevo centro de salud Olimpia Valencia, que se ubicará en uno de los antiguos edificios de los juzgados de Vigo.

Rueda ha dicho que se ha dirigido a Sánchez para felicitarle por su toma de posesión y para ofrecerle la colaboración de Galicia. "Nos interesa tener buena relación con todas las administraciones", ha subrayado, añadiendo que esa "buena relación" también depende del cumplimiento de ciertas demandas "que en los últimos años no fueron atendidas".

De esta manera, ha destacado que en la misiva explicó a Sánchez todas aquellas reclamaciones que la Comunidad necesita, entre las que se encuentra el conocer cuándo llegará el AVE al resto de ciudades o la movilización de los fondos Next Generation de la Unión Europea, para que, entre otros, el grupo automovilístico Stellantis pueda acogerse a las nuevas ayudas.

Después de admitir que espera poder reunirse con el presidente, Rueda ha mostrado su temor sobre las "concesiones" del Ejecutivo central a otras comunidades. "Tengo clarísimo que van a ser a costa de no darnos a los demás lo que sinceramente creo que nos corresponde", ha lamentado.

Alfonso Rueda ha apostillado que también envió al presidente las cartas que los conselleiros de la Xunta remitieron a los nuevos ministros con sus peticiones en cada una de sus responsabilidades. "No vale dar la callada por respuesta, como vimos estos años de algunos equipos ministeriales que hoy en día ya no lo son", ha sentenciado.

VOX EN LAS ELECCIONES GALLEGAS

Entre otros temas, Rueda también ha sido preguntado sobre las declaraciones del vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, quien ha sugerido que Vox no debería concurrir a las elecciones gallegas. Al respecto, Rueda ha dicho que cada partido es libre de presentarse o no a los comicios. "No es algo sobre lo que yo tenga que opinar", ha añadido.

Sin embargo, ha destacado que su objetivo es pedirle a los gallegos que vuelvan a depositar su confianza en él, para seguir gobernando "desde la estabilidad".

También ha sido cuestionado sobre cuándo se llevarán a cabo las elecciones a la Xunta de Galicia, bromeando con que "hay unos plazos", por lo que se realizarán "en el primer semestre del año que viene".