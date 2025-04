Rueda pide a la oposición "mentalidad constructiva" para que el debate de política general sea "útil"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido a la oposición que acuda con "mentalidad constructiva" al debate sobre el estado de la autonomía, que se celebrará entre estos miércoles y viernes en el Parlamento, para que sea "útil para los gallegos".

En su comparecencia posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, Rueda ha confirmado que empleará su discurso en la Cámara para "hacer balance" de aquellos compromisos con los que se presentó a las elecciones hace más de un año y avanzar "propuestas" para los tres años que restan de legislatura.

"La sensación general que intentaré transmitir es la normalidad de un gobierno que cumple sus compromisos, aprobamos los presupuestos en tiempo y forma, y rendimos cuentas", ha señalado el presidente, para destacar que esta cita se celebrará pasado un año de su toma de posesión: "Parece lo lógico, no eludimos el control parlamentario".

En este contexto, ha reclamado a la oposición que acudan con "mentalidad constructiva" en lugar de la que él "percibió" en el último año. Al PSdeG le ha afeado que se ponga "de perfil" y no dé su "opinión" en determinados asuntos, mientras que al BNG le ha reprochado que empleen "el no por el no sistemático".

"Espero que, si estos son los dos modelos que se van a ver (el del gobierno y el de la oposición), que la gente los perciba claramente. Espero que, aunque sea de un modo excepcional, los grupos de la oposición vengan con mentalidad constructiva, aportando al grupo de gobierno, y que haya propuestas de resolución", ha concluido Rueda.