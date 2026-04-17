Rueda reafirma que Villares es "muy recuperable para la vida pública": "Él tendrá que decidir lo que quiere hacer"

Archivo - Rueda y Villares. Foto de archivo. - ÁLVARO BALLESTEROS - Archivo

A CORUÑA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantiene que el exconselleiro do Mar Alfonso Villares es "muy recuperable para la vida pública", una vez que se ha archivado la denuncia contra él por agresión sexual. En todo caso, ha dicho que todavía no han hablado y que el también exalcalde de Cervo (Lugo) "tendrá que decidir lo que quiere hacer".

En un acto en Mesía (A Coruña), a preguntas de los medios, Rueda ha celebrado que "todo haya terminado" para Villares, quien compareció en la pasada jornada y, tras relatar distintos pasos del procedimiento que se activó a raíz de la denuncia de una conocida presentadora, confirmó que el archivo es "firme" --dado que no ha sido recurrido-- y que pedirá el reingreso en el PPdeG, del que había solicitado la baja.

Rueda ha destacado que el proceso fue, "evidentemente, muy duro desde el punto de vista personal". "Creo que él lo explicó perfectamente y yo me alegro de este final", ha esgrimido, antes de apuntar a la oposición para criticar que no se hayan "disculpado" con Villares, como reclamó también este en la pasada jornada.

"Supongo que no lo harán. Estas personas que siempre hablan, que siempre quieren sustituir a los jueces dictando sentencias antes de tiempo, después no son igual de diligentes, ni igual de expresivas, cuando la Justicia no les da ninguna razón. Eso, lo primero", ha reprochado.

En cuanto al "futuro" de Villares, preguntado sobre le va a reincorporar a su equipo, ha enfatizado que se confirma que "queda exonerado de toda responsabilidad, de culpa, y que es completamente inocente". El siguiente paso, ha agregado, será que pida el reingreso en el PPdeG.

"A partir de ahí, ya veremos. Creo que es muy recuperable para la vida pública, pero, al final, la vida pública es parte de la vida, y por tanto él tendrá que decidir lo que quiere hacer. Para mí era perfectamente válido antes de que empezase todo esto y, ahora, por tanto, no hay ninguna razón para que no lo sea", ha argumentado.

"AÚN NO HABLÉ CON ÉL; LO VEREMOS"

"Pero bueno, aún no hablé con él, sinceramente; lo veremos. Creo que habrá tiempo para eso", ha continuado, para añadir que ahora es el momento de "poner en valor" los pronunciamientos judiciales de las últimas semanas y "poner en el foco a esas personas que tan alegremente dicen los disparates que dicen y luego no son capaces de rectificar ni pedir disculpas".

Una coyuntura, ha lamentado, que "se repite con más frecuencia de lo que sería deseable".