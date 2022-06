Rueda reitera: "una postura de país" con BNG y PSdeG en asuntos a tratar con Sánchez daría "mucha fuerza" a Galicia

El mandatario gallego se queja de que "siguen corriendo los días" y Moncloa no ha cerrado aún fecha para su encuentro con el presidente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha reafirmado, con vistas a las reuniones con los líderes de BNG y PSdeG que mantendrá este mismo lunes, en que su objetivo es tratar de sellar "una postura de país" en cuestiones a abordar con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, cuando este le reciba en La Moncloa en una fecha aún si cerrar.

"Tendríamos mucha fuerza si consiguiéramos ir a La Moncloa diciendo 'esto es lo que piensa Galicia'", ha proclamado, en declaraciones a los medios tras participar en santiago en el acto de firma de la 'Alianza Galega polo Clima'.

Rueda ha reiterado que acude a esta cita con espíritu constructivo y se ha mostrado convencido de que la intención, por parte de todos los participantes en los dos encuentros de esta tarde --serán dos consecutivos, primero con Valentín González Formoso (PSdeG) y después con Ana Pontón (BNG)--, debería ser la de "hablar" y de llegar a acuerdos.

Para Rueda, reunirse para "discutir" carece de sentido. Por eso, quiere escuchar a sus rivales políticos y hablar en aras de poder mantener ese diálogo y profundizar en los asuntos sobre los que se debata --estarán focalizados en los ámbitos económico y sanitario-- posteriormente en otros foros. "Normalizar algo que debe ser normal", ha resumido.

Más allá, mientras Pontón y Formoso quieren fijar sus propias agendas en torno a asuntos que preocupan en Galicia, el presidente gallego tiene el foco en el que será su primer encuentro con Sánchez, en el que prevé tratar cuestiones que afectan a la Comunidad y que "no se pueden solucionar" desde la misma o al menos "no exclusivamente".

"HAY QUE BUSCAR ALGUNA POSTURA EN COMÚN"

"Creo que sería bueno alcanzar una postura de país y planteárselo así al presidente del Gobierno", ha aseverado, antes de insistir en que saldría satisfecho del encuentro si se asienta "la normalidad de hablar y escucharse" con el resto de fuerzas de representación parlamentaria, y, además, lograr algún consenso en las demandas al Estado.

Sobre si se ha preparado el encuentro con algún intercambio previo de documentación, ha respondido que los asuntos que hay sobre la mesa son "muy conocidos" y ha augurado que la puesta en común de los mismos será, en consecuencia, "relativamente sencilla". "Lo que hay que intentar es buscar alguna postura en común", ha enfatizado.

Y es que, si bien ha admitido que se parte de "planteamientos muy diferentes", también ha remarcado que Galicia se enfrenta a problemas en los que es "muy difícil no estar de acuerdo" y que "no se pueden solucionar solo desde Galicia".

"YA ME GUSTARÍA QUE GALICIA TUVIESE LA CAPACIDAD"

"Ya me gustaría que Galicia tuviese la capacidad de solucionar los problemas de sanidad, de hacer llegar las infraestructuras pendientes o de que los fondos Next Generation para proyectos tractores que necesitamos pudiesen venir. No tenemos capacidad por nosotros mismos, pero sí para unir nuestras fuerzas porque Galicia se juega muchísimo", ha esgrimido.

Rueda aspira a lograr que sus rivales comprendan "lo muchísimo que se juega Galicia", ya que el Gobierno está adoptando decisiones --por ejemplo con los fondos procedentes de Europa-- en las que la Comunidad no está saliendo "beneficiada ni mucho menos".

También ha aludido a las infraestructuras que siguen "pendientes" y a la situación de la sanidad. Sobre la misma, ha señalado que defenderá ante Pontón y Formoso que la Xunta "asume sus responsabilidades" y da pasos, pero que "hay cuestiones que no dependen" exclusivamente del Ejecutivo central.

Asimismo, aunque tiene toda la disposición de "escuchar" a los líderes de la oposición con representación parlamentaria en Galicia, ha insistido en que "no es lo mismo" plantear propuestas desde la oposición que tener que ejecutarlas desde la responsabilidad de Gobierno.

"Lo digo con toda la cordialidad y conocimiento de causa", ha subrayado, antes de añadir: "No todo se soluciona dando a un botón o poniendo más dinero encima de la mesa, ni modificando una norma o haciendo un decreto; gobernar es mucho más complejo".

"SIN FECHA" PARA EL ENCUENTRO CON SÁNCHEZ

Rueda, que tomó posesión a mediados de mayo como presidente de la Xunta en relevo de Alberto Núñez Feijóo, se ha quejado de que la cita con Pedro Sánchez continúa sin fecha. "Siguen corriendo los días y, cada día que pasa, la necesidad es más urgente", ha remarcado.

Más allá de la "cortesía institucional" sobre la que ha asegurado que no quiere armar "peleas" y desde "la cordialidad institucional", ha advertido que urge que le reciba Sánchez porque hay cuestiones pendientes con Galicia que son "importantes".