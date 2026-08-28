Rueda reivindica el Camino del Litoral: pone en valor la costa, dinamiza la economía y actúa como atractivo turístico

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, recorren un tramo del Camino del Litoral. Ribadeo - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este viernes que el nuevo Camino del Litoral, que se puso en funcionamiento oficialmente hoy después de finalizar su señalización, contribuirá a preservar y dinamizar la costa gallega, además de sumar un nuevo atractivo turístico a la comunidad.

"Somos la comunidad con más kilómetros de costa, una pequeña joya que estaba ahí, pero que teníamos que poner en valor", ha indicado.

Así lo ha señalado esta mañana después de recorrer en bicicleta un tramo de su trazado a la altura de Ribadeo, tras lo que ha animado a gallegos y visitantes a disfrutar de la experiencia. En el acto también ha estado acompañado por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, además de otras autoridades.

Este Camino une todo el litoral gallego, desde Ribadeo hasta A Guarda y puede recorrerse a pie o en bicicleta. Supone casi 1.400 kilómetros de trazado, divididos en 52 etapas, a través de 78 ayuntamientos. Además, cuenta con una aplicación móvil donde hay disponible información de las etapas, de los establecimientos turísticos o de los elementos de interés cultural que hay en el entorno.

En su intervención, Rueda ha reivindicado todo el trabajo que hay detrás de esta iniciativa, que "cuida y dinamiza" la costa gallega: una zona en la que reside más de la mitad de la población y donde se sitúa un importante eje económico, toda vez que el sector productivo ligado al mar genera 9.000 millones de euros.

"Queremos que sea posible vivir en el litoral y del litoral, manteniendo y conservando este tesoro, pero sin renunciar a la actividad económica que siempre ha habido", ha resaltado.

El presidente autonómico también ha incidido en que la puesta en marcha de este Camiño solo es posible porque Galicia antes "reclamó, y consiguió", el traspaso de las funciones y servicios de gestión del litoral.

"Es preciso guardar las esencias de nuestro litoral. Somos los más interesados y los que más sabemos de cuidarlo. Por ello pedimos y batallamos por tener las competencias", ha destacado.