Rueda reivindica Galicia como comunidad líder en producción de proteínas con la nueva planta de Curtis (A Coruña)

La previsión es que esté plenamente operativa a mediados del año 2026

A CORUÑA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha reivindicado este viernes Galicia como comunidad líder en producción nacional de proteínas con la nueva planta de Curtis.

Durante su visita a las obras de la primera planta integral de producción de proteínas vegetales de España, promovida por la compañía In Proteins For All, el titular del Ejecutivo gallego ha agradecido la apuesta de una empresa "con potencia, capacidad y futuro" por Galicia, y ha subrayado que se trata de un proyecto estratégico "que hay que apoyar", tanto para el ayuntamiento como para toda la comunidad.

La inversión total, próxima a los 19 millones de euros, permitirá, según ha destacado Rueda, la creación de 55 empleos directos, la mayoría indefinidos. La nueva infraestructura producirá proteínas a partir de legumbres como habas, garbanzos, lentejas o guisantes, mediante procesos de biotecnología y química sostenible.

Además, los subprodutos se transformarán en ingredientes de alto valor añadido para sectores como la acuicultura o la nutrición de mascotas, convirtiendo la planta en un ejemplo de economía circular.

El presidente ha destacado que esta iniciativa supone un salto cualitativo para la industria agroalimentaria gallega y posiciona a Curtis como "referente nacional en la producción de proteínas", un sector en auge, en colaboración con la planta vecina de Inleit.

INICIATIVA EMPRESARIAL PRIORITARIA

El proyecto fue reconocido por la Xunta como Iniciativa Empresarial Prioritaria en septiembre de 2023, lo que permitió "reducir a la mitad los plazos administrativos".

Rueda ha explciado administración autonómica apuesta por la innovación, la calidad y la agilidad en la tramitación cuando se trata de inversiones que reúnen los requisitos de generación de empleo y "valor añadido".

En este sentido, ha resaltado la importancia de poder transformar las materias primas gallegas en la comunidad para retener la riqueza y potencial económico. Así, ha afirmado que "Galicia Calidade" también son este tipo de proyectos con futuro "que hacen que el talento que hay aquí se retenga" y que se convierten en "polos de atracción" de otras empresas.

OPERATIVA A MEDIADOS DE 2026

Ha destacado el trabajo de la Oficina Económica de Galicia, recién presentada en Japón, que "acompañó a los promotores desde el primer momento", y las nuevas líneas de apoyo a la innovación puestas en marcha por el Igape (incluyendo IA360, Igape Innova y Ticket Innova), dirigidas a empresas que apuestan por las tecnologías punteras y por la creación de startups.

La Xunta respalda este proyecto con una aportación global que supera los 9,5 millones de euros, que se suma a la implicación de inversores gallegos como Hijos de Rivera y de otros socios internacionales, en un ejemplo de colaboración público-personal que --incide el Gobierno gallego-- permitirá que planta esté plenamente operativa la mediados de 2026.