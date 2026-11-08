Rueda reivindica la "política útil" del PP frente a los "escándalos constantes" del Gobierno de Sánchez

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, participa en la comida-magosto del PP de Lalín. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado este domingo en Lalín la "política útil" del PP, con "gestión, seriedad, responsabilidad y compromiso", frente a los "escándalos constantes" del Gobierno de Sánchez.

Así, durante el magosto del PP lalinense, el líder de los populares gallegos ha reivindicado la candidatura del Congreso y Senado de la provincia de Pontevedra como el "motor del cambio" para que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente de España tras los comicios del 29 de noviembre, "una oportunidad importantísima par al futuro del país".

Acompañado de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, en una cita a la que han asistido más de 1.500 asistentes, Rueda ha puesto en valor la "capacidad de unión y trabajo" del PP de Lalín, haciendo hincapié en la importancia de trasladar el modelo gallego a España, con gobiernos "que se preocupan por resolver los problemas reales de la ciudadanía".

"Vengo de un retiro del Gobierno gallego en el que hemos estado trabajando por alcanzar oportunidades, mejorar los servicios públicos y seguir avanzando para ofrecer lo mejor de nosotros a los gallegos y gallegas", ha destacado el presidente del PPdeG.

En este sentido, ha pedido a los populares seguir trabajando para que Feijóo "alcance un gran resultado en Galicia", asegurando que con el equipo que hay en Lalín, en la provincia y en toda Galicia "sea el próximo presidente de España".

AUTOVÍA A-74

Por otra parte, los populares de Lugo, en una visita a Ribadeo, han señalado la autovía A-74 como "claro ejemplo de los incumplimientos de Sánchez con la comarca de A Mariña".

Frente a esta "parálisis", el cabeza de lista del PP en la provincia, Francisco Conde, ha defendido el proyecto de Núñez Feijóo, que "quiere traer futuro, compromiso económico y social" con la comarca.

Del mismo modo, ha ensalzado al PP como la "alternativa" centrada en la "gestión, experiencia y solvencia" del candidato popular a la Presidencia.

Mientras, el número 3 de la lista, Jaime de Olano, ha condenado que Sánchez lleva ocho años con el proyecto de la A-74 guardado en un cajón sin hacer nada".

Del mismo modo, también ha cuestionado la "credibilidad del PSOE" tras anunciar en la campaña de las generales del 2023 que durante el 2024 se iniciarían las obras que, en la actualidad, "no están ni licitadas" y ha puesto el foco en el BNG por "apoyar a Sánchez a pesar de la discriminación a la comarca de A Mariña, a la provincia de Lugo y a Galicia en general"

En materia de infraestructuras, ha señalado también que "la instalación de balizas láser en la A-8, en el alto de O Fiouco", llevan "año y medio de retraso" y el tren FEVE acusa un "deterioro absoluto".