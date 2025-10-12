Rueda responderá sobre la vivienda para mayores cerrada en Amoreiro y las desigualades igualdes en el pleno de la Cámara

La sesión incluye el debate de la totalidad de los proyectos de leyes de prevención de adicciones en menores y del clima de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responderá en el pleno de la Cámara gallega a las preguntas que los líderes del BNG y del PSdeG, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, le formularán sobre las irregularidades detectadas en una vivienda comunitaria para mayores de Amoeiro (Ourense) y las desigualdades sociales en Galicia, respectivamente.

Así lo avanzaron los grupos tras la reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia, en la que se marcó el orden del día del que será el primer pleno del mes de octubre y que tendrá lugar este martes y miércoles, días 14 y 15.

La sesión se celebrará tras la alternación en el calendario de la Cámara fijado por los grupos el pasado mes de julio, un cambio que el propio Parlamento y el PP atribuyeron a un "problema de agenda" del titular del Legislativo, Miguel Santalices. Ello motivó un descanso de una semana más de lo habitual entre pleno y pleno, con críticas del PSdeG y del BNG por las "vacaciones" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien retomó el pasado viernes en Argentina su agenda institucional.

En la cita iniciarán su tramitación la ley de prevención de las conductas aditivas entre menores, así como la ley gallega del clima. Además, incluirá la comparecencia de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, por petición propia, para informar sobre la evaluación de las políticas europeas tras conocer que la Unión Europea prevé reducir los fondos específicos para la cadena mar industria.

SESIÓN DE CONTROL

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aprovechará su pregunta al presidente de la Xunta para pedir explicaciones sobre lo ocurrido en la Vivienda Comunitaria Jardín de Amoeiro, clausurada después de que la inspección de trabajo acudiese por una denuncia laboral y encontrase irregularidades de gestión y atención. El BNG, además, interpelará sobre este este asunto a la conselleira de Política Social, Fabiola García, a quien también preguntará sobre la situación en la que se encuentran los servicios de atención a las personas mayores y dependientes en Galicia.

Los nacionalistas preguntarán por los fuegos ocurridos en el mes de agosto y denfenderán sus medidas para "cambiar el rumbo de la política forestal", en el marco del plan 'Da cinza a vida'-

Además, la situación de Gaza volverá al pleno de esta semana. En esta ocasión, el BNG preguntará a la Xunta sobre su posición sobre el "genocidio en Gaza".

"DESIGUALDADES"

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, preguntará sobre las políticas del Gobierno gallego para afrontar las situaciones de "desigualdad" que se dan en Galicia. Además, el PSdeG también formulará una pregunta urgente sobre las "nuevas directrices impuestas por el PP en materia de interrupción voluntaria del embarazo".

Los socialistas también defenderán una moción para reclamar a la Xunta un plan de choque que garantice la prestación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y una proposición no de ley para exigir una evaluación rigurosa de los requisitos medioambientales, económicos y sociales de los Planes industriales estratégicos (PIE).

El PSdeG también reclamará al Gobierno gallego que "cumpla sus compromisos" y tramite "de una vez" la Ley de Administración Local de Galicia para "asegurar un sistema de financiación estable que establezca un marco de cooperación interadministrativa, frente a la práctica habitual del PP de favorecer a los ayuntamientos gobernados por su partido a través de convenios firmados por la puerta de atrás".

Por último, presentará preguntas sobre las obras del CHUAC y las gestiones necesarias para incorporar el Pazo de Montesacro de Cambados al patrimonio histórico gallego.

Además, en la cita, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, interpelará al Gobierno gallego sobre la "falta de un servicio hospitalario de geriatría en Ourense". "Un servicio" que, según ha indicado, sí tienen otras provincias pero no hay en Ourense pese a ser la "más envejecida".

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL GOBIERNO

Por su parte, el Grupo Popular demandará a través de una proposición no de ley que el Parlamento de Galicia apoye todas las iniciativas que impulse la Xunta, incluida la vía judicial, en defensa de "su autogobierno" tras el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los presupuestos autonómicos de este año por cambios legales en el eólico y la dependencia.

Además, a través de otra iniciativa, pedirá la dimisión do cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por la "negligencia" en la gestión de las pulseras telemáticas de control de los agresores con órdenes de alejamiento por violencia de género, al tiempo que pide que el Gobierno central facilite toda la información sobre las víctimas gallegas que se vieron afectadas.

En el apartado de preguntas a la Xunta, los populares se interesarán por la valoración del dictamen motivado por la Comisión Europea en lo que advierte de la ilegalidad de la prórroga de la concesión de la AP-9 al considerar que se trata de una "oportunidad" que el Gobierno de España "dejó pasar para rescatar la concesión".

Por último, se interesarán por la situación de la formación profesional en Galicia después de que en este curso se alcanzase un "récord de estudiantes" en FP.