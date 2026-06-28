Rueda se reúne con los centros gallegos de Venezuela y llama a la "cautela" ante las "dificultades" de comunicación

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reúne telemática con los centros gallegos en Venezuela, a 28 de junio de 2026. - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha reunido esta tarde con los representantes de los centros gallegos en Venezuela para conocer la situación del país a través de un encuentro telemático en el que se ha apelado a la "cautela" dadas las "dificultades" que se están viviendo en el país y especialmente en la zona de La Guaira.

Esta advertencia se produce en un contexto en el que, aunque la Xunta sigue sin tener constancia de gallegos fallecidos, las comunicaciones con esa zona "son complicadas o mismo imposibles", según han precisado fuentes del Gobierno gallego. Con todo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado este domingo que hay 152 españoles desaparecidos y nueve muertos.

En el encuentro, Rueda ha remarcado que la Administración autonómica tiene activados "todos los mecanismos a su disposición" para colaborar con el país, "que pueden ampliarse en función de las necesidades". Uno de ellos son las ayudas de emergencia para emigrantes gallegos y descendientes, que se convocan todos las años y cuyo presupuesto se podrá aumentar "si es necesario", tal y como ha apuntado la Xunta en su comunicado.

Además, el Gobierno gallego ha trabajado en estos últimos días en la coordinación del desplazamiento de un equipo especializado en búsqueda y rescate, que está conformado por ocho personas y partió el sábado desde Torrejón de Ardoz (Madrid) en un único envío de medios procedente de España.

Al mismo tiempo, como ya informó el sábado, se han puesto en marcha distintas actuaciones de cooperación para contribuir a la atención de las personas afectadas, que se están canalizando a través de diferentes ONG, como Farmamundi y Cruz Roja.

PAPEL DE LOS CENTROS GALLEGOS

Asimismo, Rueda les ha trasladado la "solidaridad" del pueblo gallego y les ha agradecido la labor que están a desarrollar en la atención a las personas afectadas por los terremotos. Esta se traduce en que, junto a las restantes entidades de la colectividad española en Venezuela, han acordado convertirse en espacios de recogida de los materiales necesarios para el rescate, la canalización de la ayuda y desde apoyo a las familias.

De igual modo, la Xunta ha recordado que, en estos momentos, está plenamente operativa la Red de asistencia permanente, de atención social, en todos los centros gallegos en Venezuela, que --en sus palabras-- son "clave" para colaborar y apoyar a la población afectada tras la emergencia.

En representación de la Xunta, en la reunión también participaron el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.

Asimismo, estuvieron presentes los presidentes de la Irmandade Galega de Venezuela; de la Irmandade Galega de Valencia; de los centros gallegos de Maracaibo y Puerto La Cruz; de la Asociación Hijos de Galicia de los estados de Aragua y Lara, y de la Federación de Centros Españoles de Venezuela.