Rueda, tras reunirse con el presidente de SAIC: "No hemos cerrado nada; venimos a ofrecer las posibilidades de Galicia"

Rueda y Lorenzana recalan en Pekín y se reúnen con la directiva de SAIC. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha centrado la primera jornada de su viaje oficial a China en reforzar y explorar nuevas relaciones comerciales y económicas con el país asiático en el sector de la automoción a través de la visita a diferentes factorías y un encuentro con la directiva de SAIC Motors.

En declaraciones a los medios, ha sido preguntado acerca de si el encuentro con los representantes de la compañía le había permitido cerrar un acuerdo en relación a la planta que planea impulsar en Europa --con Galicia como posible opción--, y el presidente ha admitido que no ha sido así, pero sí ha ofrecido las posibilidades que tiene la comunidad, sede de factorías potentes como la de Stellantis en Vigo, para el sector de la automoción.

"No hemos cerrado nada, lo que hemos venido es a ofrecer y a contar en persona las posibilidades que tiene Galicia para cualquier actividad que tenga que ver con la automoción", ha proclamado el mandatario gallego.

Acompañado de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó por la mañana un centro de innovación vinculado a la automoción así como varias empresas relacionadas con la logística (Anji) o los componentes (Hasco), todas ellas ubicadas en la ciudad de Shanghái.

Además, la delegación gallega mantuvo en Pekín una reunión de trabajo con el presidente de SAIC Motors, Xiaoqiu Wang, y otros cargos directivos de la compañía, una gran empresa automovilística a nivel mundial y uno de los principales fabricantes de China.

EN BUSCA DE INVERSIONES

El objetivo, ha insistido el presidente, es explorar nuevas oportunidades de negocio y atraer "posibilidades e inversiones" a Galicia en un sector en el que la comunidad ya es un referente a nivel europeo y cuenta con la "fábrica de automóvil más productiva de España".

No en vano, Galicia tiene 250 empresas vinculadas al mundo de la automoción, un ámbito que da empleo a 24.000 trabajadores y que representa el 15,5 % del PIB autonómico.

Rueda trasladó a las compañías chinas la experiencia que tiene Galicia en este ámbito así como la posición geográfica estratégica --que brinda una gran conectividad a través de los puertos--. También la estabilidad política y económica que ofrece la comunidad y la gran apuesta que realiza la Xunta por apoyar y facilitar las inversiones de proyectos estratégicos en territorio gallego.

"UN LUGAR PROPICIO"

"Tenemos en Galicia la fábrica más productiva de España y un ecosistema industrial relacionado con la automoción que está abierto a posibilidades y a inversiones. Por tanto, venimos a ofrecer Galicia como un lugar propicio (para nuevas inversiones)", ha esgrimido Rueda.

También ha explicado que mantendrá encuentros con fabricantes de componentes eólicos, toda vez que Galicia es "una potencia" en este sector de las renovables.

MERCADO TURÍSTICO

Y con el foco en el Xacobeo de 2027, ha subrayado que Galicia recibe cada vez "un mayor número de personas que vienen de China" a hacer el Camino de Santiago, cuando hasta "hace muy poco tiempo no lo hacía nadie".

"Venimos a ofrecer a ese gran mercado turístico que puede ser China, las posibilidades de Galicia, que lo conozcan, hay muchas cosas que pueden resultar atractivas y lo vamos a difundir un poco con empresarios turísticos chinos", ha zanjado.