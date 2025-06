Rueda sigue sin garantizar su presencia en la Conferencia de Presidentes e insiste en que se incorporen más asuntos

Afirma que su voluntad es acudir "con los deberes hechos", pero no se ata: "Si el Gobierno incumple la ley, veremos lo que hacemos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha evitado confirmar este martes si acudirá a la Conferencia de Presidentes convocada en Barcelona para el próximo viernes, al tiempo que ha insistido en que, de acuerdo con la normativa que regula estas citas, el Gobierno debería sumar asuntos que demandan las comunidades al orden del día.

"Si se constata que el Gobierno incumple la ley, entonces veremos lo que hacemos", ha reflexionado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien, no obstante, ha añadido que le resulta difícil pensar, a falta de tres días, que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez, no vaya a aceptar incorporar otros temas más allá de FP y vivienda.

Por eso, ha afirmado que, a priori, su objetivo es ir "con los deberes hechos" a explicar los pasos que está dando la comunidad y a abordar los asuntos de interés para los gallegos y las necesidades del territorio.

"Galicia irá con toda la voluntad de hablar de aquellos temas que plantea el Gobierno, que me parecen muy importantes, y también los temas que le parecen importantes a Galicia", ha esgrimido Rueda, antes de insistir en que espera que el Ejecutivo central dé "marcha atrás" y decida incorporar más temas.

El modelo energético, las ocupaciones, o la financiación autonómica son algunos de los asuntos que la Xunta y otros gobiernos de comunidades que dirige el PP quieren introducir en el orden del día de este encuentro. Rueda, además, ha vuelto a quejarse del formato, que también desearía que cambiase.

"VEREMOS LO QUE HACEMOS"

En esta coyuntura y después de que Génova no descartase un plante de sus 'barones' en esta cita con Sánchez, el mandatario gallego ha evitado asegurar si acudirá.

"Estar dando por supuesto que el Gobierno va a implir la ley, me cuesta mucho. Espero que no y que podamos hablar de todos los temas. Y para que sea efectiva, insisto, habría que cambiar el formato porque no tiene sentido que cada presidente autonómico haga un monólogo que no tiene respuesta", ha recalcado.

Pero, ¿acudirá igualmente si no hay una marcha atrás del Ejecutivo central en estas demandas? "Si se constata que el Gobierno incumple la ley, entonces veremos lo que hacemos", ha respondido el presidente gallego, antes de insistir en que prefiere pensar que eso no ocurrirá.

"Cierto que, con todo lo que estamos viendo, uno se pude esperar cualquier cosa del Gobierno y del presidente Sánchez. Pero espero que en esto, cuando nos convoca a todos, sea consciente de que tiene que cumplir la ley. Hoy, martes, pienso que todo va a ir bien y, por lo menos en esto el Gobierno va a cumplir la ley", ha zanjado.