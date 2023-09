Rueda sigue sin poner fecha para las elecciones, pero matiza que una repetición electoral nacional "no le condicionaría"

El presidente de la Xunta afirma que "ahora no tocan" comicios gallegos y que "lo que toca es gobernar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, continúa sin poner fecha para las próximas elecciones autonómicas, aunque ha avanzado que "en este momento no tocan" y ha asegurado que una posible repetición electoral a nivel nacional no le "condicionaría" a la hora de convocar comicios --que de haber un adelanto y haciéndolos coincidir, serían en enero--.

Así se ha expresado Rueda este domingo en una entrevista concedida a Cadena Ser Galicia y recogida por Europa Press, donde ha insistido en que "en este momento no tocan" las elecciones y "lo que toca es gobernar". "Cuando casi nadie piensa que es importante (gobernar), para mí lo es", ha indicado.

"Lo que dije cuando me preguntaron es que no las veía en el horizonte", ha señalado, tras lo que ha defendido "la isla de estabilidad y certeza" que representa Galicia en cuanto a gobernanza. "Y quiero seguir así. A día de hoy no va a haber elecciones", ha aseverado.

Preguntado por una convocatoria en el mes de junio, coincidiendo con las vascas, ha reconocido que sería "la fecha límite". "Más allá parece complicado", ha apostillado, dado que ya en 2020 se retrasaron por la pandemia.

En cuanto a una convocatoria junto a unas elecciones generales de tener que repetirse estas tras fracasar las sesiones de investidura, que serían en enero, Rueda ha indicado que su pretensión es "seguir gobernando y dar estabilidad a los gallegos" y que lo que pase a nivel nacional "no depende de lo que pase en Galicia".

"Si la pregunta es si convocaría elecciones al mismo tiempo, sin poder decir que no categóricamente, le diría que no me condicionaría", ha afirmado, matizando también que "otra cosa" es que luego "se den otras circunstancias".

FUTURO POLÍTICO DE FEIJÓO

Considera el presidente del PPdeG que Feijóo "cumple con su obligación como ganador de las elecciones" al intentar ser investido como presidente del gobierno y que posee "fortaleza de sobra" para seguir a cargo del partido en caso de no conseguirlo.

Afirma que desde que Feijóo asumió el liderazgo, ve un partido "más fuerte, unido y con más poder autonómico y territorial". Afirmaciones para las que se basa en su contacto con los presidentes autonómicos, "que no tienen otro ánimo que fortalecer a Feijóo". Además, avanza que si gana Pedro Sánchez, "va a ser una legislatura de todo menos sencilla, y probablemente corta".

A este respecto, preguntado por el papel de la presidenta autonómica madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el líder de la Xunta no cree que esta "marque el camino". "Cada frase de Ayuso se mira con lupa y se hacen interpretaciones. De verdad que no veo nada, otra cosa es lo que se lee", ha apuntado.

Rueda ha explicado que habla con ella de forma privada y que no tiene "ninguna otra intención" que apoyar a Feijóo ahora que intenta ser presidente y "si no, como líder de la oposición".

También respecto a ingerencias, pero de Feijóo en la Xunta, Rueda desecha esas afirmaciones. "Feijóo es muy coherente. Igual que él pedía autonomía en su momento, yo pido lo mismo. Y él es el primero en respetarlo. Por ahí no hay ninguna duda", ha comentado.

Dentro de la normalidad institucional gallega que defiende, ha colocado la celebración del debate del Estado de la Autonomía que ha vuelto a fechar en octubre, aunque sin concretar.

SITUACIÓN POLÍTICA EN GALICIA

El presidente de la Xunta también ha evaluado la situación de la política gallega y ha afirmado que no está "preocupado" por una futura irrupción de la extrema derecha en la comunidad, aunque sí "ocupado en que no ocurra".

Defiende que si mantienen la coherencia en el gobierno y la unidad en el partido, y continúan "como el partido que más se parece a Galicia", "probablemente ni Vox ni otro será capaz de restarnos hegemonía".

Tampoco se ha mostrado preocupado por una probable entrada de Sumar en el contexto político gallego. "Es un elemento, un actor político más de cara a las próximas elecciones. Pero si alguien tiene que estar preocupado no es el PP", ha destacado.

PAZOS COUÑAGO COMO NUEVO PORTAVOZ

El responsable del pp gallego también ha valorado el nombramiento de Alberto Pazos Couñago como nuevo portavoz en sustitución de Pedro Puy. Ha reconocido haber tenido dudas entre varios candidatos, ya que "afortunadamente había un grupo muy amplio". "Creo que dimos con un buen portavoz, con experiencia, dialogante, que sabe llegar a acuerdos pero que sabe defender las posturas del partido cuando es necesario", ha afirmado.

POLÍTICA NACIONAL

En cuanto a la política nacional, Rueda ha reconocido que no está en contra de que se usen las lenguas cooficiales en el Congreso, como se hace en el Senado (y comenta que ha hecho él mismo), pero matiza que tampoco le parece "un problema principal".

Señala que "no es de lo que habla la gente en la calle", haciendo referencia a las negociaciones de la izquierda con Puigdemont, entre otros aspectos.

Sobre esto y sobre la propuesta del presidente del País Vasco, Íñigo Urkullu, sobre una reforma territorial en aras de una mayor descentralización territorial, el presidente gallego se ha mostrado a favor mientras sea esto último. "Si avanzamos hacia la descentralización, de acuerdo", ha afirmado, pero no, "si lo que hacemos es romper con la unidad esencial del país" para que unos "se lleven más" en detrimento de otros.

VUELTA AL COLE

De vuelta a Galicia, Alfonso Rueda también ha defendido el modelo educativo gallego el día antes de que más de 300.000 alumnos gallegos vuelvan a clase. "Tenemos una educación de enorme calidad en Galicia. Todo inicio de curso es complejo, estamos hablando de miles de niños y docentes. Y habiendo problemas que no voy a negar, el balance es muy positivo", ha reivindicado.

Ha recordado que Galicia es la que presenta un mayor porcentaje de inversión de todas las comunidades, con una bajada del número de alumnos, "debido a la crisis demográfica" y con un aumento de los profesores. "Que hay cosas que mejorar y reclamaciones que conozco perfectamente, sí, pero la sensación es que el curso arranca con normalidad", ha incidido.

TASA TURÍSTICA

"Tengo que escuchar a todo el mundo y ver sus razones, es mi obligación", ha respondido sobre las peticiones municipales sobre la implantación de la tasa turística.

Una propuesta que mira "con prevención". "Este tipo de propuestas se pueden interpretar como turismofobia y sería un enorme error para Galicia. Ya se intentó con la Xacobeofobia y que se le pregunte qué piensan a los que realmente se benefician. Espero que esto no sea lo mismo. ¿Que hay que hacer regulaciones?, perfecto; ¿que probablemente haya otras vías aparte de poner la tasa turística?, bueno pues es lo que vamos a ver entre todos", ha explicado, remarcando que él "no se niega" y que "si un ayuntamiento, en todo su derecho" propone algo, tiene que "estudiarlo y dar su opinión".

VIOLENCIA MACHISTA

Por último, Rueda ha vuelto a afirmar la existencia de la violencia machista, que ha calificado de lacra, y ha lamentado que no se esté dando "con las teclas, con las soluciones si es que las hay". "Tenemos que seguir con la concienciación y la denuncia", ha apostillado.

"Jamás estaré de acuerdo, ni yo ni nadie de mi partido, en negar la violencia machista", ha aseverado, poniendo como ejemplo el discurso del murciano López-Miras durante la sesión de investidura, donde "dejó claras ciertas cosas", con una "postura clarísima contra la violencia machista y contra los que puedan negarla".

Preguntado entonces por los pactos del PP con Vox, partido que niega la existencia de este tipo de violencia, Rueda ha contestado haciendo referencia a los pactos del PSOE. "No creo que el PSOE esté de acuerdo con todo lo que afirman algunos con los que está pactando", ha apuntado.