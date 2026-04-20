Rueda sostiene que su viaje a China no tiene "intencionalidad política": "Todas mis visitas serán a empresas"

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha remarcado que el viaje que tiene previsto realizar a China esta semana no tiene "intencionalidad política" y que todas sus visitas serán "con empresas chinas, con la intención de atraer inversiones para Galicia".

En rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, el titular del Gobierno gallego ha explicado que otro de los objetivos del viaje es "la promoción de Galicia en un año fundamental", en un momento en el que, ha añadido, "ya es considerable" el número de peregrinos procedentes del país asiático.

"Esa es mi intención, única y exclusiva. No tengo ni capacidad ni intención, no tendría ningún sentido, de hacer un viaje con intencionalidad política, que fue lo que hizo el presidente del Gobierno con razones particular, como casi todo lo que hace Pedro Sánchez", ha manifestado.

Cuestionado sobre si lo consultó con su partido tras las críticas del PP al viaje de Pedro Sánchez a China, Rueda ha insistido en que se trata de un viaje "económico" para "atraer inversiones a Galicia", por lo que "no necesita ser consultado con nadie".

En esta misma línea, preguntado sobre si comparte las acusaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que señalaba que China no es "una democracia plena", el presidente de la Xunta y líder del PPdeG ha señalado que "cada uno es responsable de las afirmaciones que hace".

"Yo tengo la mía e igual que no me gustaría que opinaran de las mías, no voy a opinar de las que hacen los demás", ha zanjado.