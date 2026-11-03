Rueda sugiere que Sánchez "utilizará como escudo" a Puente y "le dejará caer" si le conviene

El presidente de la Xunta durante un acto en Santiago. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado convencido este martes de que el jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, mantiene a Óscar Puente como ministro de Transportes tras el accidente ferroviario de Urda porque lo "utilizará como escudo" en un contexto preelectoral, igual que se ha mostrado convencido de que "le dejará caer" si le conviene.

"A menos de un mes de la campaña electoral, el presidente del Gobierno lo va a utilizar como escudo, lo va a utilizar en el sentido amplio de la palabra y, si decide que lo tiene que dejar caer, lo dejará caer", ha esgrimido el presidente gallego, en declaraciones a los medios tras un acto en Santiago.

A la espera de que Puente comparezca en esta misma jornada, el presidente ha recalcado que debe dar explicaciones por lo sucedido, con el trasfondo del siniestro previo de Adamuz, para después determinar las responsabilidades políticas. Con todo, ha admitido que considera "muy difícil" que "se puedan mantener en el Gobierno".

En su intervención ante los medios, ha afirmado estar a la espera de ver qué "tiene que decir Rueda" como "máximo responsable del ferrocarril dentro del Gobierno", tras unos acontecimientos que provocan "incertidumbre" e "indignación". "A ver qué es lo que tiene pensado el Gobierno para que recuperemos la confianza", ha indicado.

Lo hizo tras lamentar que "hasta ahora no hubo explicaciones", sino "señalamiento de personas". Crítico con que el Ejecutivo estatal "pretenda hacer creer" que "todo responde a fallos de personas" y que "no hubo absolutamente ningún problema con respecto a la prevención y a las infraestructuras", ha manifestado su deseo de que Puente "haya reflexionado estos días".

"Y que aparte de victimizarse, que fue lo que hizo el otro día, venga con las explicaciones. Y tras las explicaciones habrá que determinar las responsabilidades políticas. Pero yo prefiero que primero dé las explicaciones de por qué sucede todo esto, por qué tuvimos dos accidentes tremendos den apenas nueve meses", ha instado.

No en vano, ha argumentado que antes "daba muchísima seguridad" y "muchísimo orgullo" el funcionamiento de la alta velocidad ferroviaria y ahora sucede "todo lo contrario".

APUNTA AL 29N

Ante la pregunta directa de si Rueda debería dimitir, Rueda ha insistido en que lo primero debe ser "dar explicaciones" y después tocará la "determinación de responsabilidades". "En mi opinión es muy difícil que se pueda mantener en el Gobierno", ha aseverado, convencido, en todo caso, de que Sánchez utiliza al ministro como "escudo".

Finalmente, ha remarcado que, con independencia de que ahora se pidan explicaciones y responsabilidades, está la vía de las urnas, con las elecciones generales del 29 de noviembre. "Estamos a un mes de exigir responsabilidades y de decisiones definitivas, si es que antes no se toma esa decisión", ha zanjado.