Rueda traslada a Juanma Moreno "todo el apoyo" del PPdeG

VIGO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha trasladado este sábado "todo el apoyo" de los populares gallegos al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno.

Así lo ha señalado en un acto organizado por el PPdeG en Vigo para hacer balance de los dos años de legislatura, donde Rueda ha dicho esperar que los socialistas tengan "menos que celebrar que nunca" este domingo.

"Mando un abrazo a Juanma Moreno, con el que he hablado esta mañana y le he transmitido todo el apoyo del PP de Galicia", ha trasladado el presidente gallego.